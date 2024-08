Francisco Paoltroni, expulsado de La Libertad Avanza: Villarruel rechazará

Lo que ocurre es que en la carta enviada a la titular del Senado, con las firmas de Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia, Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera, "solicita la expulsión" a Villarruel pero técnicamente no le corresponde a ella tomar esa decisión: los bloques son autónomos y ellos deciden su conformación u cambios. En pocas palabras, Victoria Villarruel no puede expulsarlo ya que no está dentro de sus competencias.