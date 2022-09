Fractura en ATE por la firma de una paritaria "insuficiente"

“Desde ATE aceptamos la oferta del Gobierno, pero declaramos la insuficiencia ya que contempló sólo parte nuestras demandas. Se adelanta a noviembre un tramo de 10% previsto para marzo de 2023 y se otorga un bono de $30.000 en diciembre, además de una revisión en enero”, indicó Aguiar por Twitter.

Además, se refirió a las medidas lanzadas por el ministro de Economía y en medio de los aumentos de precios, la suba de naftas anunciada para este fin de semana y el conflicto con el gremio de los neumáticos, agregó: “Es evidente que enfrentamos un proceso de ajuste en el Estado y que el Gobierno ya no lo puede disimular. A pesar del anticipo de tramos y el refuerzo antiinflacionario, no hay garantías de que los salarios en el sector público no pierdan con la inflación”.

Claroscuros

Por su parte, el secretario general de ATE, Hugo 'Cachorro' Godoy, manifestó que "estamos preocupados por la inestabilidad salarial de las y los trabajadores estatales y hemos dejado en claro al gobierno que la paritaria debe continuar abierta de manera que el aumento salarial de este año permita ganarle a la inflación".

Tras el acuerdo, sostuvo que “este acuerdo tiene claroscuros". Si bien destacó "aspectos positivo", al mismo tiempo remarcó que " vamos a estar por debajo del nivel de inflación a diciembre de este año, por eso para nosotros es importante que la paritaria siga abierta y este quizás sea el aspecto más importante del acuerdo”.

"Con esta propuesta que llegaríamos a fin de año previendo una inflación mínima del 95%, no vamos a llegar a ese objetivo en la totalidad de los sectores de trabajadores del estado nacional, por eso lo hemos declarado insuficiente”, dijo.

https://twitter.com/ateprensa/status/1575887983474900993 PARITARIA NACIONAL: ATE ACEPTA PERO LO DECLARA INSUFICIENTE



Se trae a noviembre cuota de 10% del 2023

Suma fija de 30.000 en diciembre

Nueva revisión en enero 2023#ATE#Paritarias pic.twitter.com/vWRo8bslf1 — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) September 30, 2022

Fractura

La firma del acuerdo generó división dentro del mismo sindicato. La seccional porteña se declaró en "alerta y movilización" al rechazar la paritaria firmada por ATE nacional y UPCN.

"En la calle y frente al Ministerio de Trabajo del Gobierno Nacional, rechazamos la Paritaria firmada por ATE y UPCN. Nos declaramos en alerta y movilización", fue el mensaje que salió desde la cuenta oficial de la seccional Capital Federal.

La seccional porteña, comandada por Daniel Catalano, se había movilizado este viernes hasta la sede del ministerio de Trabajo

https://twitter.com/ATECapitalOk/status/1575919078056767488 En la calle y frente al Ministerio de Trabajo del Gobierno Nacional, rechazamos la Paritaria firmada por @ateprensa y @UPCNok. Nos declaramos en alerta y movilización. pic.twitter.com/ciz7T5NZY5 — ATE Capital (@ATECapitalOk) September 30, 2022

UPCN

Por su lado, desde UPCN señalaron que “se acordó adelantar al mes de noviembre la cuota de 10% prevista para marzo 2023 y otorgar en diciembre una cuota fija por única vez de 30 mil pesos, no remunerativa ni bonificable”.

El gremio que conduce Andrés Rodríguez agregó que también se dispuso “establecer una nueva cláusula de revisión en enero 2023″ así como “adecuar todos los ítems de viáticos y movilidad a la nueva situación” y “modificar las escalas de premio al presentismo en función del nuevo acuerdo”.

Respecto a las incorporaciones, UPCN señaló que se obtuvo "el compromiso del Gobierno de descongelar y asignar 11 mil vacantes para concursos internos de profesionales, mediante una decisión administrativa".

https://twitter.com/UPCNok/status/1575903883355820036 CCTG Dto. N° 214/06

REAPERTURA PARITARIAS 2022



Seguimos trabajando por la recuperación de nuestro salario con la responsabilidad que nos caracteriza.#somosUPCN #laresponsabilidaddesermayoria #orgullosamenteUPCN #elegipertenecer pic.twitter.com/99fSKzJ0jX — UPCN (@UPCNok) September 30, 2022

Más contenido de Urgente24

Alberto Fernández retó al público por "chiflar" a la gobernadora

Encuesta: Milei vuelve a su mejor momento electoral

Matías Tombolini en la mira: "Es la última que te perdono"

Polémico: Nación promueve vasectomías y ligaduras... ¿desde los 16?

El mercado cambiario ante una "prueba ácida en octubre"