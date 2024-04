Encuestas: Diferenciales distintos dentro de una fuerte polarización

El sondeo le otorga a Milei una imagen positiva del 54,1% -una cifra muy similar a lo que obtuvo en el balotaje- y una negativa del 41,9%. El diferencial positivo es, entonces, de 12,2 puntos porcentuales. Entre una y otra posición hay matices: el 3,5% tiene una imagen regular del Presidente, mientras que el 0,4% se reparte entre indecisos y quienes dicen desconocerlo.

image.png

"Hay un 55% que todavía cree que puede cruzar el río. Se tiró al río y cree que puede llegar a pesar de que falta mucho. Están firmes y esperanzados", dijo Jorge Giacobbe, director de la firma, en una entrevista con el canal TN.

Giacobbe apuntó a la expectativa como motor de la imagen positiva de Milei, pero también al efecto de las "batallas simbólicas" que da el Presidente. "Son periféricas, no son el punto de la cuestión, pero están ahí y nos entretienen todos los días", agregó.

Respecto a cuánto puede durar esa conformidad mayoritaria que registra hoy su encuesta, Giacobbe que hoy la sociedad está en una "prueba de si nos bancamos lo que elegimos".

"Si la opinión pública acompaña más allá de 2 años, que es muchísimo, estamos ante una opinión pública con rasgos diferentes para aguantar", dijo.

Giacobbe señaló que la principal demanda de la sociedad a Milei es que baje la inflación, pero que si lo consigue aparecerán otras demandas. "La gente siempre quiere vivir mejor. Como primera razón del voto a Milei es que mate la inflación. Cuando lo haga, la gente se va a dar cuenta que faltan otras cosas, que viene la recesión, luego si vienen las inversiones", sostuvo.

Diferencial negativo

La encuesta de Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), por su parte, le adjudica a Milei un diferencial negativo, ya que el rechazo al Presidente es mayor que la aprobación.

El estudio que abarcó a 1.495 casos efectivos recolectados de forma online para el diario Página12, que se publicó el domingo último, le otorga a Milei una imagen positiva del 46,8% contra una negativa del 52,7%. El saldo, entonces, es adverso para el Presidente en 5,9 puntos porcentuales.

image.png

El dato destacable estos resultados es que al abrirlos, entre las opiniones positivas predominan por lejos quienes tienen una imagen "muy buena" de Milei (34,7%). Lo mismo ocurre entre quienes tienen mala imagen del Presidente: quienes tienen una ponderación "muy negativa" se cortan solos con casi el 36%. Esto indica el grado de polarización que implica el escenario, algo que también se observa en la encuesta de Giacobbe: no hay términos medios, ni prácticamente indecisos.

“Lo que estamos viendo, no ocurrió antes. En general la situación se tensa durante la campaña electoral y más todavía cuando hay balotaje. Luego, tras la asunción del nuevo presidente, el segmento de los independientes vuelve a una especie de neutralidad y se ubica entre el 20 y el 25 por ciento. Esto no ocurre ahora. Con el ritmo frenético del ajuste, la tensión creció de manera significativa. No hay lugar para medias tintas: o se está a favor o se está en contra de manera absoluta”, observó Roberto Bacman, director de CEOP, en declaraciones a Página12.

En cuanto la tolerancia social, la encuesta de Bacman arroja que un 28% le da carta blanca al Presidente y asegura que aguantará el ajuste y la pérdida de poder adquisitivo lo que sea necesario a la espera de la mejora prometida. Se trata de un guarismos similar a lo que obtuvo Milei en la primera vuelta electoral el año pasado. Un 40%, en tanto, responde que no puede sostener "ni un día más" su situación. También hay posiciones intermedias, de 1 mes a un año de tolerancia, repartidas en porciones en torno al 10%.

image.png

Sobre este punto, Bacman sostuvo: “No hay que perder de vista que en la medida que el tiempo pasa y el ajuste impacta, el grupo más periférico, menos firme, se posiciona en una situación límite. Están dispuestos a esperar poco. ¿Después? La esperanza puede convertirse en incertidumbre y en bronca. Los próximos meses, entre abril y junio, van a ser fundamentales. Todo parece indicar que se vienen tiempos de definiciones, más aún teniendo en cuenta que el ajuste marcha a pasos agigantados. En los rubros de alimentos, bebidas, vestimenta, calzado y esparcimiento, más de la mitad de los argentinos no tuvieron más remedio que ajustarse, lo que implica lisa y llanamente dejar de consumir o recortar el consumo. Y eso no termina ahí: también hubo que recortar en medicamentos, prepagas y hasta combustible”.

La encuesta de CEOP muestra que la principal preocupación de los consultados ya no es la inflación, sino la consecuencia de esta: la pérdida de poder adquisitivo. Casi el 40% respondió que los "ingresos que no alcanzan" son la máxima inquietud.

image.png

