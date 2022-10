Embed

El peso de la PBA

Bacman fue consultado sobre si avizoraba un escenario de fragmentación electoral como el que se vivió en 2003. El director de CEOP consideró que el electorado está "polarizado", pero no "atomizado". "El tema es si la sangre llegara al río", dijo en relación a las internas dentro de los principales espacios.

"Hay dificultades en el FdT. Qué va a pasar con el cristinismo, con el peronismo no cristinista; el albertismo cómo se acomodará. Qué hará Massa, si se prepara para el 2027 y no el 2023. Habrá que ver si lo que dijo Máximo (Kirchner) es parte de un juego político, que es muy común hoy en la política, decir no soy candidato y quedarme guardadito otros 6 meses o si va a ser o no candidata", repasó.

Bacman se refirió a que el peronismo "prepara un plan B" que es concentrarse en la provincia de Buenos Aires como refugio. Daniel Tognetti, el entrevistador, le recordó que ese plan -perder Nación, ganar la provincia- nunca dio resultado, más allá del caso particular de Carlos Ruckauf, que en 1999 fue electo gobernador colgado de 2 boletas presidenciales.

Fue entonces que Bacman sorpresivamente relativizó la importancia de la provincia de Buenos Aires en la próxima elección nacional y dio preponderancia a las provincias. "Hoy cambió bastante la estructura del voto en el interior. No va a pesar tanto la provincia de Buenos Aires", afirmó.

Desde allí enumeró las provincia que Juntos por el Cambio podría ganar. Mencionó el caso del diputado radical tucumano Roberto Sánchez, exintendente de la localidad de Concepción, de quien dijo que "está haciendo estragos en Tucumán" para la gobernación, donde hoy habría -sostuvo- "un empate técnico" inesperado con el peronismo. "No es casual que Manzur se vuelva a Tucumán, hay que recuperar votos", dijo.

Luego estimó que el principal espacio opositor, además de revalidar en la Ciudad de Buenos Aires, "puede ganar Santa Fe, va a ganar Entre Ríos, va a pelear palmo a palmo Córdoba y va a ganar Mendoza". "Eso cambia un poco la relación. Puede ser que el peronismo gane la provincia de Buenos Aires y no se gane en el país", dijo.

roberto-bacman.jpg Roberto Bacman, director de la consultora CEOP.

El problema del peronismo

Respecto a si hay actualmente un situación como en 2001, Bacman dijo que no ve un escenario tan atomizado como aquella vez, y que "el problema de hoy no es que el que se vayan todos" sino que el electorado no vaya a votar.

"El problema de hoy es 'para qué voy a ir a votar si todos los políticos son iguales'. Y este problema lo tiene más el peronismo que JxC. El peronismo fue el que perdió muchos votos en 2021. Perdió 15 puntos de votos en el Gran Buenos Aires y hoy por eso todos los esfuerzos son ir a buscar esos votos que le garantizarían por lo menos quedarse con el GBA aun perdiendo la elección nacional", dijo.

Respecto a Juntos por el Cambio, Bacman recordó que "si los radicales quedan afuera" el espacio opositor arriegas las intendencias del interior de la provincia cuyos intendentes son de la UCR. "Por eso no creo que la sangre llegue al río en ninguno de los 2 lados. En algún momento van a llegar a un equilibrio", estimó.

"Sí es verdad que no va a ser la elección del 2015, 17, 19 y 21 porque apareció Javier Milei y esto corta el crecimiento de JxC. Por eso Macri se muestra tan a la derecha, porque lo quiere sacar especialmente a Milei, porque le saca votos y posibilidad de crecimiento", concluyó.

