Encuesta: Massa retiene votos de CFK, pero hay fuga de los "paladar negro"

Cristina Kirchner ya dijo que su nombre "no estará en ninguna lista" luego de que un tribunal la condenó por hechos de corrupción. Una de las penas es la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La Vice denuncia que hay una "proscripción" en su contra, pero hasta que la Corte Suprema no se pronuncie sobre la sentencia ninguna de las penas entrará en vigor. Se estima que el máximo tribunal, que no tiene plazos para ocuparse, no dictará un fallo al respecto este año.