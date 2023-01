La Cámpora no quiere discutir listas "hasta resolver la proscripción" de CFK

"La tarea central de la militancia es salir a romper la proscripción a Cristina. Tenemos que trabajar por la vitalidad de la política y del peronismo. Por eso es imprescindible romper con la proscripción. No se puede hablar de peronismo si Cristina no está en la cancha", subrayó Larroque en declaraciones a la radio AM 530.

El ministro de Desarrollo Social bonaerense opinó que tras conocerse la condena por seis años de presión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta en la causa denominada Vialidad, la "democracia quedó en riesgo".

"La militancia tiene que salir de ese estado de letargo. Hay que pasar de un momento gris en términos políticos y dar una demostración de fuerza. No podemos hablar de ningún diseño electoral con Cristina proscripta. No podemos dejar nuestras banderas, que son las del peronismo", remarcó el funcionario bonaerense.

Luego, al ser consultado sobre cómo será el proceso de armado de las listas electorales del Frente de Todos, Larroque insistió: "No creo que haya que hablar de ninguna lista hasta que no resolvamos la situación de proscripción de Cristina".

Más contenido de Urgente24

Desaire: Enojado por el 'plantón', Alberto fustigó al gobernador Suárez

Rodríguez Larreta habló sobre su salud, tras una foto viral

Licitación trucha: Denuncian a un intendente de La Cámpora

Volvieron las 20 verdades albertistas para el año electoral