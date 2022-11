El sueño del pibe, la 'Powerball': Ganó $ 2.040 millones de dólares

El sorteo estaba programado para el lunes 7 de noviembre, aunque se pospuso debido a problemas técnicos en la carga de datos desde algunas agencias de loterías, llevándose finalmente a cabo el martes a las 8: 57 a.m (ET). “Powerball requiere que las 48 loterías (estatales) participantes envíen sus datos de ventas y juegos antes de que se seleccionen los números ganadores. Una vez que Powerball recibe la presentación pendiente, el sorteo puede continuar”, explicó la Asociación de Loterías Multiestatales.

"Alguien tiene esta mañana un papel muy importante con un valor de US$ 2.040 millones, es decir, dos mil cuarenta millones de dólares. Esa persona tiene que mantenerlo a salvo. No sabremos quién es hasta que se presente, pero tenemos un segundo dato del que hablar hoy y es que la lotería de California recaudó más dinero que nunca gracias a un premio mayor creciente para las escuelas públicas de California", dijo Carolyn Becker, portavoz de la Lotería de California, admitiendo que hasta la fecha (09/11) no se sabe quién es el ganador de Powerball, y subrayando ante las agencias de noticias que 95 centavos de cada dólar que se gasta en juegos de lotería local se dirigen a escuelas y universidades públicas.

La Lotería de California ha dado a sus escuelas públicas más de $39 mil millones desde 1985, contribuyendo al financiamiento de su infraestructura edilicia y proyectos educativos.

El propietario de la gasolinera que recibió una comisión del premio mayor de Powerball, el sirio-estadounidense Joseph Chahayed, cree que el afortunado apostador y nuevo multimillonario, reside en el barrio. El hombre que ahora tiene su tienda repleta de carteles que dicen “Billionaire made here” ( billionario fue hecho aquí), y quien recibió a los funcionarios de la Lotería el martes por la mañana cuando abría su tienda, afirmó en una entrevista reciente para Southern California News Group:

