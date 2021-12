El gobernador que insiste contra el AMBA y sus tarifas

Para el gobernador cordobés, que está cada vez más enfrentado a la gestión de Alberto Fernábndez en una relación que no parece tener retorno, el aporte de cada jurisdicción no es proporcional al gasto que se da en el AMBA, y asegura que cualquier cordobés le subsidia a cualquier bonaerense algún concepto tarifario. “Desde Córdoba se llevan este año 270.000 millones de pesos en concepto de retenciones. O sea que prácticamente lo que nos saca el tesoro nacional, lo da en luz y agua en el Amba. En un país federal en serio, lo que corresponde es que tanto Edenor, como Edesur y Aysa, sean responsabilidad de los gobiernos de Caba y de Buenos Aires. No que las financie todo el país”, dijo en un encuentro con la Mesa de Enlace provincial.