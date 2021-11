Alberto Fernández "agitó" a Schiaretti y confirmó fractura

Más cerca de Alberto F. por la pandemia, a Schiaretti se le desacomoda el frente interno Alberto Fernández y Schiaretti, una relación rota.

Por otro lado, quien también disparó contra Juan Schiaretti fue el propio Carlos Caserio, el candidato a senador del Frente de Todos en la provincia. “El discurso aislacionista del gobernador Juan Schiaretti no se condice con la realidad. Córdoba no es una isla, Córdoba no es discriminada y Córdoba no está sola. Si queremos trabajar por la provincia y defender lo que es justo; debemos dejar atrás los gritos y las mentiras”, destacó Caserio, quien tiene fuertes diferencias con Juan Schiaretti.