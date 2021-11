Un gobernador peronista tira la pobreza al Gobierno nacional

Ante la pregunta particular por la situación de Córdoba y la pobreza, también culpó a la gestión K. “Córdoba es la provincia que menos empleados públicos tiene por habitante, y eso seguramente también impactó en los niveles de pobreza. Acá no hay subsidios encubiertos con empleados públicos. Las políticas económicas nacionales son las responsables de generar pobreza. Lo mismo pasa con la inseguridad. Cuando me dicen que aumentó la inseguridad, es porque hay pobreza y marginalidad, que dependen de la política económica nacional. Esto no es una excusa para que los gobernantes nos quedemos con los brazos cruzados”, remarcó el gobernador del peronismo.