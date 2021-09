El peronismo forja un nuevo candidato para 2023

schiarettivictoria.jpg El peronismo ve en Schiaretti una posible figura para el 2023.

Precisamente, es ese modelo “cordobesista” lo que el peronismo de Córdoba parece querer exportar. La marca de Hacemos por Córdoba es una marca política registrada, que ya se expande en Santa Fé y Corrientes.

Con estos pilares de gestión y con un logo bien reconocible, Juan Schiaretti demostró ser capaz de catalizar un sentimiento muy fuerte en la provincia: el sentimiento antikirchnerista. Ese cúmulo de votos, que se creía en manos de Mauricio Macri hasta las PASO 2021, es un lugar donde también está presente la propuesta del peronismo de Córdoba, lo que potencia aún más sus capacidades políticas.

A sabiendas de todas esas potencialidades, tanto electorales como de gestión probada, Juan Schiaretti se convierte en una figura donde convergen varias condiciones que lo podrían convertir en candidato a presidente. Aunque también hay cuestiones negativas que seguramente se ponen en la balanza del peronismo de Córdoba.

La avanzada edad del ‘Gringo’, sumado a un frágil estado de salud, podría ser un freno a una última aventura política. Esos imponderables son realmente lo que puede dilatar una opción que viene asomando, ya que el deseo del gobernador de Córdoba debe existir.

Al respecto, el ministro de Gobierno de Córdoba, Facundo Torres, aseguró que Juan Schiaretti representa una opción opositora, dado a que “no hay ninguna coincidencia con el Gobierno nacional”. Si bien este tipo de expresiones se dan en el marco de la campaña por las elecciones legislativas de noviembre, también tienen un fuerte contexto “presidenciable” para Juan Schiaretti al desmarcarse tanto de la Rosada.

https://twitter.com/JSchiaretti/status/1441522286050304000 Aquí, en Córdoba, el federalismo no se declama, se practica, piensen como piensen nuestros intendentes. Y seguiremos trabajando junto a los productores agropecuarios, como en estas rutas que estamos pavimentando y en otras medidas más que tomamos en conjunto. #ObrasQueUnen pic.twitter.com/uQLdlMnN1G — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 24, 2021

"Hoy son expresiones de deseo de los dirigentes, pero él piensa primero en gobernar bien la provincia", aseguró Torres sobre esta proyección a nivel nacional a Cadena 3. Pero no descartó la posibilidad.

“Hoy la sociedad reclama estos principios y valores, pero no es que digamos por relato, sino que el gobernador encarna estos valores y por eso muchos dirigentes, no solo de Hacemos por Córdoba, encuentran en Schiaretti lo que necesita la Argentina. Lógicamente, como dirigente político, el gobernador no va a descartar una situación así", advirtió. De este modo, en el Gobierno provincial comprenden que es hora de presentarse como una opción netamente opositora, tanto a corto como a mediano plazo.

Lo que habrá que ver es si hay suficiente “espalda” presupuestaria para que ese camino sea elegido (ya que implicaría romper con el Gobierno nacional) para impulsar a Juan Schiaretti al 2023. Pero más allá de las evaluaciones pertinentes, este volátil momento político es un partido de “un solo gol”, que ganará aquél que se capitalice mejor de cara al futuro, y ese parece ser el momento de Juan Schiaretti.

Por el momento, todo dependerá de la decisión personal del Gobernador, cuyo entorno asegura que está concentrado en lo inmediato. Aunque este puede ser el último pasaje a una Rosada añorada por él y por su difunto socio, José Manuel de la Sota.