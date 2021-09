El testimonio genera incertidumbre sobre lo que sobrevendrá con el resultado de las elecciones de noviembre, en caso de ser adverso para el Gobierno.

Respecto de la asunción de Juan Manzur como jefe de Gabinete, Tenembaum dijo que le generaba "mucho escepticismo", no por su persona sino porque "no tiene el poder". "Acá hay un jefe de Gabinete que que designó alguien que está afuera del Poder Ejecutivo, Cristina y Máximo. El presidente no designa al jefe de Gabinete", dijo.

Y al hacer un reflexión afirmó:

Todas las personas que han designado Cristina y Máximo han terminado mal

Citó los casos de Daniel Scioli y de los exgobernadores de Santa Cruz Sergio Acevedo y Daniel Peralta. "¿Por qué Manzur no sería parte de eso?", se preguntó.