Alberto Fernández compra baño de masas: Billetera mata galán

Nadie ignora cómo se realizan las movilizaciones populares en José C. Paz desde los días de Néstor Kirchner. Es más: fue el municipio que él más visitó, inaugurando, reinaugurando y re-reinaugurando ciertos predios.

Por lo tanto es lógico preguntarse cuánto impacto genuino tendrá en el restante territorio del Gran Buenos Aires o de la Argentina, aún cuando resulte un evento multitudinario. Fiesta fenicia, mercantilismo brutal: Te Doy / Me Das. Algo así como 1 IFE = 1 voto. O 1 bolsón = 1 boleta. Por supuesto que también habrá música, color y tenedor libre.

¿Es el modelo de campaña de la Operación Remontada? ¿Una apuesta al electorado seguro? ¿Cuán seguro es el elector hoy día?

En José C. Paz la clave para convocar a las urnas el 12/11 fue la posibilidad de elegir entre ofertas propias pero diversas. El misterio de la política sigue siendo el de siempre: la capacidad de un representante de representar a sus representados. Esto fue lo que no ocurrió en otros territorios. No es magia. ¿Es trasladable hoy esa experiencia a los municipios donde los electores no fueron a las urnas?

No es una pregunta que genere satisfacción en el FdT, donde ahora se prefiere: ¿Cuánto cuesta que el elector ausente el 12/09 vaya ahora a votar 14/11? Palo y a la bolsa.

Lo antiguo

Acerca del riesgo de la cruzada peronista para salvar a los senadores nacionales de Cristina (¿acaso no se trata de eso la elección? Atención La Pampa y Chubut), es interesante recordar un fragmento del diálogo del diputado nacional camporista Máximo Kirchner con el adalid del Instituto Patria, Horacio Verbitsky. "La gente sabe lo que quiere y vota en consecuencia, y esto es muy notable desde 2013".

De alguna manera, Máximo Kirchner estaba diciendo que hay una renovación en los estímulos del elector, más perceptible desde 2013, según él. Quizás resulte consecuencia de cambios culturales, por un lado; y nuevas generaciones que comienzan a sufragar, por el otro. O una mezcla de ambas tendencias. No resultaría excesivo especular que, por ejemplo, esa idea provocó la irrupción y ascenso del proyecto La Cámpora que luego cometió el error de envejecer en forma prematura, convirtiéndose en una fuerza convencional, profesional, incumplidora.

En ese contexto de reclamo de nuevos políticos,

¿Cómo explica el FdT el regreso de funcionarios del pasado disfrazados de nuevos funcionarios?

¿Significará algo novedoso el regreso a escena de Aníbal Fernández, Julián Domínguez, Daniel Filmus y Juan Manzur?

No es la interpretación que elige el Frente de Todos, para quien el problema es el enojo del elector, consecuencia de su heladera vacía, y ese rencor se resuelve con dinero. Panza llena, corazón contento. Más billetes menos ira. Una reinterpretación del famoso 'billetera mata galán'. Resolver esta cuestión es el desafío para la oposición. ¿Cuál será el discurso más convocante para el domingo 14/11?

NUEVOS MINISTROS.jpg Alberto Fernández y sus funcionarios el lunes 20/09.

La clave

Las elecciones se ganan estimulando la Esperanza. El gran activo intangible en un comicio es la capacidad de romper el escepticismo o la desilusión y convencer al elector que hay recompensa por elegir bien. ¿Cuál será la mejor Esperanza?: la respuesta define el comicio.

Para la Operación Remontada del peronismo a cargo del Gobierno, la Esperanza es tangible: los billetes que distribuirá el Estado Nacional en las 8 semanas por delante, a partir de la tertulia en José C. Paz.

Cuidado. Hay casos resonantes de subestimación de los electores. Los comicios de 2015 y 2019 ejemplifican la advertencia. ¿Podría repetirse el riesgo de subestimación en 2021? En caso de que la respuesta fuese afirmativa, ¿la subestimación será del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio?

Sin duda en José C. Paz habrá una alegría clasista, según los antecedentes de las juergas proselitistas propuestas por Ishii en el pasado.

¿Cómo será interpretada por los otros estamentos socio-culturales que integran el electorado? ¿Quién define los estándares político-culturales que se concretan en el voto universal, secreto y obligatorio?

La campaña electoral comienza el miércoles 22/09 en la localidad levantada a orillas del arroyo Pinazo en el viejo Partido de General Sarmiento, cuyo primer intendente fue un ex jugador de San Lorenzo de Almagro y ex entrenador -la mejor campaña del Club Atlético San Miguel-, Rubén Oscar Glaria.

Asesor de Fernando Galmarini con Carlos Menem Presidente, él acompañó a Eduardo Duhalde en la Gobernación y desembarcó en 1994 en el flamante municipio, hasta que fue derrotado por Ishii en la elección primaria de 1999.

Ishii fue el anfitrión de Alberto Fernández cuando renunciaron Eduardo De Pedro y luego una docena más de funcionarios en la olla de presión organizada en el Instituto Patria.

Ishii también fue el anfitrión de Máximo Kirchner en abril de 2019, para respaldar el lanzamiento del jefe de La Cámpora.

Ishii fue el primer intendente del GBA que recibió a Axel Kicillof cuando quería convertirse en candidato a gobernador bonaerense.

En su cuenta en Twitter, Ishii afirma: "Conozco la provincia, su idiosincrasia, tengo mucha experiencia recorriéndola."

¿Conoce toda la provincia o José C. Paz? No es lo mismo. Al fin de cuentas, él nunca trascendió el municipio. Tan peligrosa como la subestimación es la sobrevalorización. No falta mucho para conocer la respuesta.