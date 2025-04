El frágil equilibrio geopolítico de Argentina, "atrapada sin estrategia clara", entre EEUU y China

Cayó el oro, subieron las bolsas en Wall Street y en Europa, y también las acciones chinas en Hong Kong. Es un fenómeno más para psicólogos que para analistas, Trump cambia y el mundo entero tiembla Cayó el oro, subieron las bolsas en Wall Street y en Europa, y también las acciones chinas en Hong Kong. Es un fenómeno más para psicólogos que para analistas, Trump cambia y el mundo entero tiembla

El poder mundial

El especialista también dijo que más allá de estas idas y vueltas, el fondo del conflicto es más profundo. "Ya no hablamos de la Agenda 2030, sino del nuevo orden global 20-30-4. Estamos viendo una reconfiguración del poder mundial, con bloques que compiten, reglas nuevas y mucha incertidumbre", explicó.

Luego, manifestó que el deterioro económico de Estados Unidos está vinculado a estas disputas. "El FMI estima más del 50% de probabilidades de recesión. Powell dijo que los culpables son los aranceles. Trump responde con contradicciones. Pero el problema es estructural, no coyuntural", subrayó.

Y agregó: "En Estados Unidos, la gente ahorra en acciones. Por eso las caídas bursátiles afectan directamente a las familias. Es un juego peligroso. Mientras tanto, en Argentina, nadie parece estar analizando este escenario con seriedad".

Qué tan preparada está la Argentina ante una guerra comercial

Sobre el impacto local, el especialista en comercio exterior analizó:

El mayor problema de Argentina hoy es que no hay equipos preparados para enfrentar esta situación. Desde que se fue Diana Mondino del área de negociaciones económicas internacionales, no hay nadie a cargo

" Estados Unidos pide alineamiento total. China responde con amenazas, si nos alejamos, podrían frenar inversiones en litio, represas, infraestructura. Y, al mismo tiempo, 70.000 empresarios argentinos hacen fila para conseguir visas a China. Es demencial", denunció.

