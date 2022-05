Haime remarcó, por otro lado, el conflicto que se plantea dentro del kirchnerismo que, al mismo tiempo, denuncia lo que no le gusta pero no pone sobre la mesa una alternativa.

"Es una especulación, casi dogmática en sí misma. 'No me gusta lo que estás haciendo, quiero que hagas otra cosa'. ¿Qué es lo otro que haría Cristina? Esa es la pregunta que uno se haría. ¿Llevaría al país al default, como en su momento?¿Llevaría a una hiperinflación distribuyendo dinero? No queda claro qué es lo que piensa hacer", reflexionó Haime.

En lo inmediato, Haime pidió prestar atención al discurso que CFK brindará en Chaco este viernes. "Creo que va intentar sentar posición, y seguirá teniendo gente que ladra, que cuestiona al gobierno y en algún momento, necesariamente, va a haber un punto de equilibrio", opinó.

Desde el punto de vista de las posibilidades electorales, Haime consideró, a partir de mediciones, que "es muy difícil que en cualquier escenario el peronismo pueda pasar el nivel de 30 y pico de puntos que sacó en 2021".

Con ese trasfondo interpretó los movimiento de la Vice: "Por eso Cristina busca consolidar una base de 33-35 puntos de voto que le permitan desde Unidad Ciudadana, hay que ver si desde el Frente de Todos, consolidar algunas gobernaciones, diputados, senadores y la provincia de Buenos Aires. Creo que no hay otro objetivo, porque ellos dicen que ya está perdida la elección".

