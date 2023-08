"El dólar y la inflación son riesgos para los próximos días"

Venezuela y Argentina

“Hoy la inflación es un problema en dos países latinoamericanos: Venezuela y Argentina, cuando hace 40 años era un problema de todos los países de la región". dijo el economista quien sumó

Se sale de la inflación, pero para poder salir de ahí hay que hacer cosas que no sean más de lo mismo. Haciendo más de lo mismo la inflación del año que viene va a ser 300% Se sale de la inflación, pero para poder salir de ahí hay que hacer cosas que no sean más de lo mismo. Haciendo más de lo mismo la inflación del año que viene va a ser 300%

planes-socialesjpeg.webp Hernán Lacunza no ve conveniente sacar los planes sociales ahora

Subsidios, planes, tarifas y mediano plazo

El ex funcionario señaló no estar en contra de los subsidios, pero aclaró que no es viable hacerlo al 90% de la población y remarcó que el 40% de la población no tiene acceso, por ejemplo, a la red de gas natural.

“Si seguimos gastando más de lo que ingresa, se incrementa el déficit, el Banco Central emitirá pesos, incrementará la inflación y la consecuencia de eso es el cepo”. afirmó

En ese contexto, consideró que es inviable remover los planes sociales con una pobreza superior al 40%, pero sí que es una opción de incrementar el costo de las tarifas de servicios públicos y reducir el gasto de las empresas públicas que hoy son deficitarias.

“Soy más optimista a mediano plazo que a corto plazo. A corto plazo hay muchos desafíos”, aclaró Lacunza.

“El cambio de régimen que necesita la Argentina es, además de económico, político y social, es cultural. Ese cambio cultural se va ir dando de a poco. Esa es una impresión mía”, afirmó luego de señalar que para ello se requieren reglas de austeridad de los gobernantes y de la sociedad en general.

Coinciden en la suba de inflación

A todo esto, Lautaro Moschet, economista en la Fundación Libertad y Progreso opinó que para el mes en curso "esperan una fuerte aceleración de la inflación.

"La suba de impuestos al dólar a fines de julio implicó una aceleración en los primeros días del mes que se vio reflejada principalmente en alimentos y bebidas no alcohólicas. Posteriormente, con la devaluación de 22% al tipo de cambio oficial mayorista, comenzó una nueva dinámica en la evolución de los precios marcando un nuevo impulso".

Por ultimo recordó que "el retoque de precios regulados también presionará a la inflación de agosto. Con esto, esperamos que el próximo dato se ubique en torno al 9,3%".

