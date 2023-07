Día de la independencia, soberanía en construcción

Ojea concluyó que “Hay tantas cosas en nuestro país que nos cansan. Lo peor de la corrupción es la búsqueda del poder por el poder mismo, no el poder para servir, no el poder para prestar un servicio auténtico al bien común; sino el poder para sobrevivir, ni siquiera para transformar”, definió. “Nos cansa una dirigencia que esté lejos de los problemas concretos del pueblo -insistió-. Por eso el pueblo aparece a veces tan indiferente a una cantidad de luchas que no entiende, a una cantidad de violencias que no comprende”.

Hizo también un llamamiento a la oración para “recuperar nuestra acción de gracias por el país que tenemos y no hablar tanto mal de él y al mismo tiempo valorar la riqueza inmensa y el tesoro inmenso del pueblo”.

La inauguración de la monumental obra energética apaciguará seguramente los ánimos de la ciudadanía y marcará un hito en la gestión Fernández-Fernández en un momento muy oportuno; las últimas definiciones de las PASO en Santa Fe, y las elecciones nacionales en ciernes.

