Danielle y Emilia Aloni, las rehenes israelíes-argentinas liberadas por Hamas

Entre las mujeres y niños liberadas por Hamas están además las israelitas Doron, Raz y Aviv Asher. El padre de familia se enteró de que habían sido capturadas de la kibutz al ver un video en redes: su esposa y sus hijas, de 5 y 3 años, estaban en un camión con otros.

Según info oficial, entre los rehenes aún hay 14 argentinos raptados, 7 tailandeses, 10 ciudadanos estadounidenses, 8 alemanes, 7 británicos, 4 portugueses, dos italianos, como de otras nacionalidades.

Un video divulgado por los propios terroristas, muestra a otra secuestrada israelí-argentina, Shiri Bibas, sosteniendo a sus bebes pelirrojos mientras todos son secuestrados. Yarden, Ariel y Kfir Bibas fueron secuestrados en el kibutz del sur de Israel y aún no han sido liberados.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpetteruspanus%2Fstatus%2F1711319302412914976%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1711319302412914976%7Ctwgr%5Ef20f9911f2eeb8c7d8fbedeb0943282b8c393049%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmundo%2Fmesa-shabat-vacia-y-liberadas-2-rehenes-hamas-n562334&partner=&hide_thread=false En video som viser hvordan terroristene kidnappet Shiri Bibas og hennes to barn, Ariel (4) og Kfir (9 mnd) fra Kibbutzen Nir Oz. pic.twitter.com/ahStyPvjhc — Petter Krogstad (@petteruspanus) October 9, 2023

Shiri, maestra jardinera, fue filmada sosteniendo a Ariel, de 3 años, y a Kfir, de 9 meses, rodeados por militantes de Hamas.

La Organización Sionista Argentina (OSA) difundió un video con fotos y nombres de las personas argentinas que permanecen secuestradas.

Clara Marman (63);

Gabriela Leimberg (59);

Luis Har (70);

Ron Sherman (19); sobrino del cantante León Gieco

Ofelia Feler de Roitman (77);

Karina Engelbert (50);

José Luis Silberman (67);

Iair Horn (45);

Lior Rudaeff (61)

Eitan Horn (37).

El general retirado Gal Hirsch es quien está cargo, junto a autoridades cataríes, de las negociaciones a la libertad de mujeres y niños secuestrados por Hamas, como parte del "intercambio de prisioneros palestinos en Israel bajo un acuerdo de alto el fuego de cuatro días“.

No es un dato menor que Arabia Saudita (aliado de USA y dialogista con Israel) rompió relaciones diplomáticas con Qatar al que acusó de supuestamente financiar al terrorismo: se especula que Doha off the record ha enviado un dineral a Gaza con la excusa de ayudar a operar la única planta de energía palestina y para razones humanitarias.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAlbertoRodNews%2Fstatus%2F1728109223270039757&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA | Las primeras imágenes de los rehenes israelíes liberados por el grupo terrorista Hamás (Video) https://t.co/51zKrOCiJA pic.twitter.com/0xq3c35DN5 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 24, 2023

Es más, los cabecillas de Hamas, Hezbolláh y la Hermandad Musulmana viven como exiliados políticos en el lujo de Doha, aunque Qatar también tiene buena relación con el Occidente porque contiene la base militar yankee más importante de USA. Ahora bien, el gobierno de Qatar tuvo un papel clave en la mediación entre estadounidenses y los talibanes, hecho que culminó con el retiro de tropas de Afganistán en el 2021, además de que materializó hace un mes el canje de presos entre Estados Unidos e Irán, que fue un poco polémico.

Porque para los republicanos de USA, Joe Biden cayó en la trampa y financió "sin querer" a Hamás con ese reciente canje de reos con Irán a cambio de descongelarle más de US$ 6.000 millones del régimen iraní, tal como contó Urgente 24.

Cabe destacar que la masacre de Hamás en Israel del pasado 7 de octubre no sólo se escindiría de la cuestión territorial que reclama Palestina -desde la creación del novato Estado Judío en el 48-, sino que quiebra la posible normalización de las relaciones bilaterales entre Arabia Saudita e Israel -que off the record ya estaban en diálogo-.

También el gobierno de Recep Tayyip Erdogan está negociando con Hamás la liberación de extranjeros, civiles y niños, según lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores turco. Estados Unidos suministró parte de su personal de Inteligencia y una tropa de elite para alguna operación de rescate, según Reuters.

