Cuasimonedas: Con los "chachos" en circulación, Ricardo Quintela da una foto clave a Milei

image.png Ricardo Quintela estuvo ayer en el escenario del acto por los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón al lado del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Críticas a Javier Milei

Es que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela no ahorra cuestionamientos para mostrarse en contra del gobierno de Javier Milei. Lo hizo también en una entrevista a 'Ambito Financiero', previo a la reunión de hoy.

Dijo que "la ley Bases y el pacto fiscal no generan ningún tipo de expectativas positivas", y que "todo lo que se manifiesta a través de estas dos leyes es una política de ajuste salvaje, cruel, inhumano que se está poniendo en práctica en estos momentos ". Además, habló de la firma de hoy por las obras públicas:

Yo tengo que, teóricamente, firmar mañana (por hoy). Lo que yo tengo entendido es que nos van a financiar las obras viales, ese 25% o el 30% que queda. Hay dos obras, que son plantas de tratamiento cloacales y la terminación en la trama urbana, en el centro de la ciudad. Eso lo van a financiar, es lo que nos dijeron. Después la provincia se tiene que hacer cargo de las obras civiles. Tenemos dos escuelas técnicas, dos escuelas secundarias, un hospital grande, que es en Chilecito, y otro hospital en capital, y varias obras menores que son civiles. Veremos cómo ir cumpliendo Yo tengo que, teóricamente, firmar mañana (por hoy). Lo que yo tengo entendido es que nos van a financiar las obras viales, ese 25% o el 30% que queda. Hay dos obras, que son plantas de tratamiento cloacales y la terminación en la trama urbana, en el centro de la ciudad. Eso lo van a financiar, es lo que nos dijeron. Después la provincia se tiene que hacer cargo de las obras civiles. Tenemos dos escuelas técnicas, dos escuelas secundarias, un hospital grande, que es en Chilecito, y otro hospital en capital, y varias obras menores que son civiles. Veremos cómo ir cumpliendo

Ricardo Quintela.jpg El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirma que no tiene relación con Javier Milei.

Y en cuanto a su relación con Javier Milei, afirmó que no tiene ninguna:

Solo trato, de forma esporádica, con Guillermo Francos, que es el hombre con el cual se puede hablar o con el cual yo pude hablar. Todos lo conocemos de antes. Es un tipo cordial, que escucha, que intenta resolver los problemas y generalmente no puede porque no lo autorizan. Siempre es ceder, ceder, ceder. Entregar, entregar, entregar y nunca viene una devolución positiva. Entonces, no tiene herramientas como para poder acordar con los gobernadores Solo trato, de forma esporádica, con Guillermo Francos, que es el hombre con el cual se puede hablar o con el cual yo pude hablar. Todos lo conocemos de antes. Es un tipo cordial, que escucha, que intenta resolver los problemas y generalmente no puede porque no lo autorizan. Siempre es ceder, ceder, ceder. Entregar, entregar, entregar y nunca viene una devolución positiva. Entonces, no tiene herramientas como para poder acordar con los gobernadores

Cuasimoneda

La reunión entre Guillermo Francos y Ricardo Quintela se produce además, a un día de la puesta en circulación de la cuasimoneda riojana, "los Chachos", que tardó 5 meses en ser aprobada pero que, finalmente, comenzó a circular ayer en La Rioja.

Se trata de los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) que el gobernador Ricardo Quintela decidió emitir después de que, en febrero, la Legislatura lo autorizara. El argumento es que potenciará el circuito financiero local, "reactivando la economía y el consumo". Subrayan además que tienen "un valor de 1 a 1" con relación al peso.

Pero, como ocurre con toda cuasimoneda, será su camino el que termine definiendo el precio de cambio.

Por su parte, el presidente Javier Milei ya ratificó que la Nación no rescatará esos papeles:

No voy a rescatar las cuasimonedas, que se hagan cargo quien las emites; van a perder valor, y engañan a la gente con un papel No voy a rescatar las cuasimonedas, que se hagan cargo quien las emites; van a perder valor, y engañan a la gente con un papel

En enero, cuando el Gobernador las anunció, el Presidente ironizó con "bienvenidas las monedas provinciales a la competencia, las cuales, les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional".

Milei-cara.jpg Javier Milei ya ratificó que la Nación no rescatará las cuasimonedas.

Ricardo Quintela tiene autorización para emitir cuasimonedas por $22.500 millones, de los que 30% se pueden destinar al pago de los salarios de los empleados públicos.

Según la reglamentación emitida por la provincia, los papeles sirven para comprar "cualquier producto en comercios adheridos y pagar servicios e impuestos provinciales".

Este mes circularán alrededor de unos $50 millones por los salarios que cobrarán subsecretarios, secretarios, ministros, gobernador y vicegobernador. Ricardo Quintela solicitó tanto a la Justicia como al Poder Legislativo la adhesión a ese esquema pero no a los intendentes.

"La idea es empezar a familiarizarlo con una inyección de $50 millones para los que tengan un poder adquisitivo que puedan aguantarlo o que pueden pagar los impuestos. El otro mes tenemos un bono de $50.000 para todos los trabajadores que lo vamos a dar en Chachos. Ahí vamos a poner $3000 millones en circulación que creo que van a tener un efecto muy importante, porque se incorporan al mercado laboral o al sistema financiero", dijo el gobernador al medio local 'El Tribuno'.

Los comerciantes de La Rioja que reciban las cuasimonedas deben ir a cambiarlos a una oficina que la provincia habilitó para ese fin. Ayer, la concejal de Pro Luciana de León subió un video a sus redes mostrando que el lugar está sin mobiliario y sin ninguna señal de que abrirá en breve Los comerciantes de La Rioja que reciban las cuasimonedas deben ir a cambiarlos a una oficina que la provincia habilitó para ese fin. Ayer, la concejal de Pro Luciana de León subió un video a sus redes mostrando que el lugar está sin mobiliario y sin ninguna señal de que abrirá en breve

Los bonos impresos son por 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 y 50.000. " Todos los comercios pueden recibir estos bonos, pero no podrán cobrar ningún recargo ni recibirlos por un valor inferior", insistieron desde el Gobierno y advirtieron que los locales que se adhieran podrán participar del "rescate anticipado", la opción que tienen para depositarlos " en las oficinas habilitadas para su conversión en pesos". Dos días hábiles demoraría la acreditación.

banco-central-bcra-rem-tasas.jpg El Banco Central sigue de cerca lo que pasa con "los Chachos"...

En tanto, en el Banco Central (BCRA) siguen de cerca lo que pasa con "los Chachos". Por un lado, porque según explicó el vicepresidente del Banco Rioja, Marcelo Becerra, será BR Servicios Financieros, la que se hará cargo del servicio de las cuasimonedas, cuando la ley provincial estableció que el rescate estaría a cargo del banco estatal provincial "u otras entidades bancarias de plaza". Otro aspecto es que en los bonos impresos no están los datos obligatorios como fecha de rescate e interés que generan.

El traspaso de la Casa Rosada a las provincias

Volviendo al tema del traspaso de la obra pública, vale remarcar que la Nación afina también las gestiones con las provincias de Río Negro y Corrientes. La primera, gobernada por Alberto Weretilneck, "está cerca".

Con respecto a la segunda, el gobernador Gustavo Valdés está acorralado por las derivaciones del caso Loan que, por el momento, le impiden abandonar su provincia.

Cabe mencionar que a través de la Secretaría de Obras Públicas, el Gobierno entró en contacto con las regiones para definir, por un lado, el traslado de obras y, por el otro, para que a dos bandas se decida cuáles son las "obras estratégicas" que debería continuar la Nación. Según la Casa Rosada, el diálogo se inició con los 24 distritos.

Por último, en la agenda de Guillermo Francos figuran también para hoy reuniones con otros cuatro gobernadores: el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, el salteño Gustavo Sáenz y el cordobés Martín Llaryora.

