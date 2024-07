RIGI: Cita de la UIA con el Gobierno para evitar un 'golpe' a las pymes

image.png El objetivo de la reunión de hoy martes (2/07) de los industriales de la UIA con funcionarios del Gobierno de Javier Milei es dialogar sobre la letra chica de las medidas que fueron aprobadas la semana pasada en la Cámara baja.

Cuestionamientos de la UIA al RIGI

Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, enfatizó que la postura favorable de la organización en relación a la primera ley de la administración de Javier Milei, pero puso reparos sobre los efectos del RIGI en las pymes.

En ese sentido, puntualizó que, en materia de insumos, dentro del nuevo régimen "se genera una asimetría" con los productores locales.

Asimismo, aseguró que al trasladar la posición de la entidad a los distintos partidos en medio del debate de la ley, consideraron que "hay muchas inversiones que abarcan a todo el universo pyme y que pueden tener resultados muy efectivos a la hora de estimular la producción, y el empleo formal".

Descontento tras la aprobación del RIGI

Por otra parte, el posicionamiento de la UIA se suma al de diferentes organizaciones empresarias y gremiales que alzaron la voz en las últimas semanas sobre el impacto del RIGI en las pymes, denunciando que quedaron en desventaja en las condiciones para competir.

El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, dijo que están "muy preocupados", y apuntó sobre el RIGI:

Desprotege a las industrias nacionales, en particular a las pymes, porque no podrán competir con los grandes inversores extranjeros que podrán importar todo, desde bienes de capital hasta el más mínimo insumo, y eso sin ningún límite Desprotege a las industrias nacionales, en particular a las pymes, porque no podrán competir con los grandes inversores extranjeros que podrán importar todo, desde bienes de capital hasta el más mínimo insumo, y eso sin ningún límite

Al mismo tiempo, desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) elaboraron un informe para exponer las desventajas entre las pymes y las empresas beneficiadas por la ley, asegurando que "el RIGI prácticamente plantea un paquete de barreras para el funcionamiento de las MiPyMEs, es decir, para las empresas que predominan en la estructura productiva Argentina", señalando que "el beneficio vinculado con la llegada de inversiones tiene vinculado un elevado costo para la producción nacional".

7 claves de una nueva Ley Pyme

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/IPAPYMES/status/1807773165734535542?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1807773165734535542%7Ctwgr%5Ea77b7891f9e705da0e33b4dfecd28fccebaaf510%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpuntoapunto.com.ar%2Fpolemica-por-el-rigi-que-propone-la-ley-pyme-para-generar-competitividad%2F&partner=&hide_thread=false "Están compitiendo las pymes argentinas de forma desleal con aquellas que participan en el RIGI, y con otras que tienen mejor situación impositiva", describió @BercovichPablo en el #inforneIPA. pic.twitter.com/7xNYBphgId — IPA (@IPAPYMES) July 1, 2024

Pero además, propuso 7 puntos fundamentales para la conformación de una nueva Ley Pymes:

Comercio Exterior: Eximición de retenciones para exportación de Pymes que aportan valor agregado. Se planteó la eliminación también de aranceles de insumos específicos, bienes intermedios y de capital que no se produzcan a nivel nacional; la aplicación de aranceles sobre la importación de los productos que producen las Pymes; la inclusión de un reglamento Técnico y Laboratorio de certificación para productos importados.

Energía: Previsibilidad. Es un costo fundamental para cualquier decisión de producción e inversión, a la vez que los costos de la energía son un factor de producción común en cualquier industria. En ese sentido, el informe propuso "que se fije el costo de la energía en base al precio internacional para reducir la incertidumbre".

Impuestos: Hay embargos excesivos por deudas con AFIP; aplicar la exención del Impuesto al Cheque para Micro y Pequeñas Empresas (MiPyMEs); permitir la Libre Compensación de Saldos AFIP (Cuenta Única Tributaria); y la implementación de una "moratoria especial por embargos".

Promoción de Inversiones Pyme: "El monto mínimo de inversión será de US$ 15 millones. Se evaluarán positivamente aspectos como el uso de insumos nacionales, medidas de conservación ambiental, impacto en otras industrias, incorporación de tecnología y aumento de exportaciones".

Conocimiento y Asociatividad: la entidad reclamó la promoción de la vinculación con instituciones de ciencia, tecnología e innovación; la promoción de la incorporación de estudiantes y graduados/as universitarios/as; la promoción del desarrollo de capacitaciones para el personal; el fomento del comercio intra-pyme; y la promoción de la vinculación empresarial.

Juicios Laborales: Debe contarse con un sistema de actualización de las indemnizaciones que sea justo para ambas partes, en donde "las sentencias favorables a los trabajadores sean ajustadas de la misma forma en que se ajusta el salario, es decir, según las paritarias de su categoría", propusieron. "Asimismo, proponemos que el monto de regulación de los peritos sea un monto fijo determinado por el Consejo Profesional correspondiente a cada rubro", señalaron. Adicionalmente es necesario "un programa de apoyo para el pago de indemnizaciones a las MiPyMEs que demuestren estar atravesando un proceso de crisis que podría enfrentarse a través de una reestructuración del personal".

Parámetros para categorización Pymes: modificar el Artículo 2 de la Ley 24467 "con el objetivo de actualizar la definición de MiPyMEs en sus distintas categorías y escalas". "Se actualizará el 1 de marzo de cada año en función de la evolución del Índice de Precios Mayoristas que publica el INDEC para aquellos valores que se midan en pesos".

