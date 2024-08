Cristina Kirchner y el "contexto" de Fabiola: "Hasta con un ojo negro me sacaron"

“Todos saben que no soy feminista, pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer, sufría estas agresiones en mi condición de mujer…no reclamo nada, solo marcar”, se quejó. “Por historia y por edad no soy feminista”, aclaró.

“Si ponen a la presidente con un ojo negro, quizás quieran pegarle”, insinuó.

Alegato político

En su declaración, la expresidenta afirmó que "no se dio cuenta" que le habían gatillado el día del intento de magnicidio y que fue informada del hecho cuando ya se había consumado y Fernando Sabag Montiel, el principal imputado, ya estaba detenido.

Luego, afirmó que "hoy sería imposible de hacer un golpe de estado a la vieja usanza" pero que "hay otros modos" para desplazar a las personas "que están en contra" de ciertas políticas. En esa contexto habló de "articulación con los medios hegemónicos y el poder judicial, que es el poder económico concentrado".

"Los que nos oponemos a esa entrega (del país) nos quieren eliminar con un tiro o con una sentencia, como tituló Clarín: 'el tiro no salió pero la sentencia sí'. Hay una sociedad muy compleja a la que le han alterado la psiquis", completó.

En esa línea, apuntó: "cuando uno ve a las personas que han sido elegidas para representar a los argentinos decir lo que dicen en los medios es preocupante" y señaló que "quienes gobiernan se parecen a quienes son gobernados" porque "si no, estaríamos en frente a una anomalía".

Hubo varias preguntas sobre la conducta de la custodia policial de Cristina y la función de su secretario, a quien se señalaba como quien le daba órdenes a la policía, lo que la exvicepresidenta negó y dijo no recordar quiénes eran los custodios en cada momento.

"Hay una práctica de la militancia...fueron ellos los que impidieron lo que pasó, eso fue siempre...tampoco la custodia hace lo que yo digo, me refiero a mi persona vinculada con el exterior", contestó sobre la conducta de los militantes en relación a la Seguridad policial el día del intento de asesinato.

“Faltan los autores intelectuales, el partido judicial los sigue protegiendo…tenemos sentados a los 3 autores materiales pero no a los ideólogos ni a los financiadores. Es una deuda que se debe saldar con la democracia”, terminó su declaración testimonial Cristina.

