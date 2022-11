Corte y Magistratura: Esperando el tuit de Cristina...

Sólo el senador tucumano Pablo Yedlin, alineado con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, comentó el fallo de la Corte, y de forma crítica. "La Corte Suprema está comportándose fuera de lo que marca la constitución nacional. Arma un Consejo de la Magistratura con una ley derogada y ahora se atribuye la decisión de los integrantes de la misma. Si los otros poderes no lo impiden, la República no existe", tuiteó Yedlin, que si bien integra el interbloque oficialista no es parte de Unidad Ciudadana, sino del bloque Frente Nacional y Popular, el 2do bloque que emergió de aquella escisión.

Hay gran expectativa por cuál será la respuesta de Cristina Kirchner sobre el asunto, ya que la Corte, en el voto de la mayoría (Ricardo Lorenzetti no participó), dedicó fuertes críticas a su accionar como titular del cuerpo legislativo en relación al episodio.

“El accionar de la Presidencia del Senado constituye un apartamiento de las reglas que esta Corte estableció en su sentencia del 16 de diciembre para la conformación de un órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura. También contradicen las exigencias de equilibrio y complementariedad propios del principio de colaboración sin interferencias entre órganos constitucionales al desnaturalizar los imperativos constitucionales, legales y jurisprudenciales a los que debe sujetar el ejercicio de su prerrogativa, a la par que desconoce el principio de buena fe, cardinal en las relaciones jurídicas”, sostuvo el voto de los ministros Horacio Rosatti (quien a su vez es el presidente del Consejo de la Magistratura), Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Probablemente, la Vicepresidente utilice la red social Twitter para referirse al fallo de la Corte. El sindicalista ultrakirchnerista Hugo Yasky tal vez anticipa con su opinión el tono que tomará CFK. Tuiteó Yasky: Otro golpe institucional de la Corte Suprema. "Cuatro privilegiados ahora definen si un bloque parlamentario puede partirse o no. Es una vergüenza cómo atacan una y otra vez. ¿Hasta cuándo vamos a soportar la dictadura del Partido Judicial?".

Quien sí habló sobre la resolución fue el senador Luis Juez. "La Corte le dijo a la Vicepresidenta que actuó en una maniobra abusiva que no comprende la Constitución Nacional. El tramposo siempre se sale con la suya, pero esta vez la sentencia de la corte tuvo un nivel de contundencia", celebró en diálogo con Cadena 3.

"No se puede permitir que Cristina se lleve puesta la ley y la Constitución. Ella creé que se puede llevar todo por delante y esto no es así". Y sostuvo que la sentencia de la Justicia es muy importante.

Por otra parte, Juez explicó que la sentencia ordena la reanudación inmediata del senador propuesto.

"No tenía esperanzas de que la Corte se animara a fallar en este tema porque conlleva a un enfrentamiento con la Vicepresidenta de la Nación. Finalmente le dijeron, 'señora así no'", dijo.

Y manifestó: "No está mal que en una república la división de poderes quede clara y que no actúe conforme a los caprichos del gobernante. Tenemos que mostrar que no solo parecemos, sino que somos. Hay que concentrarse en los problemas de los argentinos. Los problemas personales luego se resolverán".

Por último, dijo que la Argentina tiene un problema estructural que no debe subestimarse. "Todo es producto de haber instalado el populismo, que no resuelve ningún problema".

