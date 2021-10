Córdoba: Detienen al "Doctor aborto" por presunta violación

“Fui al centro de salud por un dolor de estómago. Me atendió este médico y me dijo que me tenía que hacer tacto porque estaba embarazada de tres meses”, había declarado a la prensa la joven denunciante. "Yo procedí a hacerle un examen. Un tacto vaginal no es un abuso sexual. Si no lo hace un médico obstetra, ¿quién está autorizado para hacerlo? En Río Primero las enfermeras te dejan solo para todo. ¿Cómo voy a hacer un diagnóstico si no hago un tacto?", se defendió el “Doctor aborto” poco después de conocida la denuncia.

Ahora, Spiro Dellisanti se enfrenta en la Justicia a una condena potencial de entre 8 y 20 años de prisión, aunque puede agravarse dados sus antecedentes.