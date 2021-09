Córdoba: Denuncian posible espionaje policial a un senador

El grupo denunciante en cuestión está conformado por ex integrantes de las fuerzas de seguridad, y tiene como objetivo “ayudar a proteger y dar a conocer todo tipo de violencia laboral, sexual, acoso, abuso de autoridad etc. de las instituciones gubernamentales y también privadas”, según se expresa en Cordobazo Azul. La directora de esta organización es Adriana Sandra Rearte, una ex trabajadora del Servicio Penitenciario de Córdoba.