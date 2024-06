Contratos: Fiscal pidió informes a Pettovello y citó a testigos

Además, pidió las solicitudes de contrataciones efectuadas; los datos personales de los consultores contratados, cuánto cobraron, qué hicieron y las certificaciones de servicio que le permitieron a los consultores cobrar sus honorarios.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MindeCapitalH/status/1755608043231093159&partner=&hide_thread=false La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó convenios por 20.000 millones de pesos para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) @PNUDArgentina y la Organización de Estados Iberoamericanos para… pic.twitter.com/g9JSBxkMXs — Ministerio de Capital Humano (@MindeCapitalH) February 8, 2024

La fiscalía citó a declarar al subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Alejandro Schiavi, el 13/06, a las 10:00. Schiavi habría sido el funcionario que convalidó la utilización de prestanombres para firmar los contratos con la OEI y con cuyas remuneraciones se habrían comprado dólares que volvían a la secretaría de de la Torre para pagarles a funcionarios que ya estaban trabajando en esa oficina pero no habían sido designados y por lo tanto no podían cobrar.

Estos detalles constarían en el relato de un funcionario de esa repartición, Federico Fernández, con el que Capital Humano basó su denuncia judicial.

Hay versiones que sostienen que Fernández hizo esa declaración bajo presión. Luego de que se destapara el caso, el entonces director de Administración de Niñez habló con funcionarios de Capital Humano, entre ellos, Leila Gianni, subsecretaria Legal del ministerio y quien radicó la denuncia. En ese encuentro, Fernández habría relatado los pormenores de la mecánica de las contrataciones. Luego fue trasladado a la secretaría de Trabajo para labrar un acta que Fernández se negó a firmar.

El diario Página12 accedió a la declaración que Gianni hizo en tribunales a la hora de ratificar la denuncia. El matutino citó sobre el episodio en Trabajo:

"¿Un secuestro?

"Finalizada la reunión le dijimos que nos acompañara a la Secretaría de Trabajo, sita en Alem 650 piso 15 de esta ciudad, para transcribir los hechos y notificar a la Oficina Anticorrupción. Bajamos por el ascensor privado y nos trasladamos en el auto asignado a la subsecretaria de Legales donde estaba el chofer Eraldo, mi custodia personal Daiana Hamañuk, la Dra. Natalia Rey, el Dr. Ariel Alberto Romano Angel y Fernández", narró Gianni. Así como había aclarado que al primer encuentro había llegado "por sus propios medios" esta vez dijo que ellos lo subieron al auto. Hamañuk es la custodia policial que el martes en la audiencia ante la Cámara Federal estuvo de civil dentro y fuera de la sala con un arma calzada en la cintura a la vista de todo el mundo, según confirmaron fuentes de Comodoro Py que controlan los ingresos. (N. de la R: una versión consignada por La Política Online afirma que Fernández fue amenazado con un arma de fuego para declarar en ese sentid)

La escena que narraba era tan perturbadora que la subsecretaria quiso aclarar que "ingresó por sus propios medios , libre y de forma voluntaria" al edificio de la Secretaría de Trabajo. "Entramos a la oficina, adonde vino Facundo Etchenique, Secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Fernando Cerezeski, Jefe de Gabinete de Capital Humano y además convocamos al Dr. Facundo Marin Fraga para que pudiera transcribir lo que Federico Fernández nos había contando. Después convocamos a un escribano, Horacio Pablo Chiesa, quien firmó el acta", detalló. Agregó que "Fernández estaba nervioso, asustado, tenía miedo que a raíz de lo que nos había contado le pasara algo. También estuvo presente en la reunión el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien contactó al escribano".

Fernández decidió llamar a su abogado cuando terminaron de tipear el relato, dijo Gianni, y "refirió que prefería no firmar" el acta. La denunciante dijo que podía aportar las cámaras de las secretarías de Trabajo y Niñez. Insistió en que "Fefe" se fue por su cuenta del lugar. [...] Gianni no mencionó a la ministra. Pero el texto con el supuesto relato de Fernández que fue entregado a la OA y con la denuncia judicial dice que él pidió dejar constancia, como informó este diario, de que "la ministra Lic. Sandra Pettovello no estaba en conocimiento" de los contratos y la situación irregular".

