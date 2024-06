"Estamos comprando pocos dólares, es como si en enero Mar del Plata no vendiera habitaciones"

"Deberíamos estar comprando muchos dólares en esta época y no lo estamos haciendo, y me parece que es delicado, porque luego de estos meses viene una gran sequía", dijo y consideró que la cuestión del ingreso de dólares es "crucial" para que "salgamos" de la situación crítica que atraviesa la economía.

Consultado sobre por qué no se estaban comprando divisas en la magnitud en que se debería, López Murphy lo adjudicó "en parte" al dólar 'blend', el mecanismo instaurado por el gobierno anterior mediante el cual los exportadores pueden vender una parte de sus dólares en el circuito financiero.

"No se compran porque 20% de los dólares no se vende al Banco Central. Ese esquema no aguanta más", dijo.

El diputado y economista dijo que hay que aplicar "otros esquema, donde se iguale las importaciones y las exportaciones y el resto lo va a tener que liberar; y reconocer que es una situación muy compleja, que la clave es que podamos fortalecer el sector externo lo más posible".

López Murphy dijo que el BCRA "ha venido comprando" dólares, pero que "hubo que empezar a pagar cosas que dejó el gobierno anterior", lo que explica también la baja acumulación de reservas.

Por otro lado, planteó una incógnita a futuro sobre las existencias de dólares. "¿China nos va a renovar los préstamos o no? Puede ser que crea que no los tiene que renovar, por lo que va a tener una importante erofación", advirtió.

En tanto que sostuvo que "hacia adelante tienen que convencer a la gente que puede exportar que el tipo de cambio es razonable" ya que, dijo, "muchos de ellos creen que la brecha es alta".

