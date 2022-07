Colectivos: Tras reducir frecuencias hablan de "paro total"

Boleto de $150

Sobre los reclamos de subsidios y su impacto en el costo del pasaje de colectivos, Trolio indicó que “lo que están pagando los pasajeros cubre el 10% del costo total”.

“Tengan en cuenta que ante un boleto mínimo hoy en lo que es el área metropolitana de $18 para viajar 3km y un máximo que es $23 para los que viajan más de 27km, el pasaje promedio está en $13,50, habida cuenta de que hay una parte importante de la población que tiene un descuento que es del 55% -por ejemplo, el caso de los jubilados- y de que también los hay para un segundo y tercer viaje, que van del 50% y el 75%. El pasaje en realidad, por el costo que insume, debería estar en el orden de los $150″, calculó.

Sin embargo, aclaró que “la idea no es quitar el servicio, sino tratar de seguir funcionando. Pero esto no quiere decir que a alguna empresa no se le acaben los recursos y no pueda seguir funcionando: si no puede pagarle a la totalidad del personal o comprar gasoil, es una cuestión práctica, no es una cuestión de voluntad”.

En las calles

Con más de 100 líneas de colectivos con servicio reducido en las calles porteñas y del conurbano bonaerense, los que funcionaban se encontraban sobrecargados de pasajeros, había largas filas en las paradas y grandes demoras.

Varios usuarios citador por la agencia NA se quejaron del servicio y algunos dijeron que “los colectivos llegaban repletos” y que “había que esperar casi una hora esperando para poder subirse”.

En el barrio porteño de Constitución, uno de los puntos neurálgicos, había largas filas de personas para poder subir a una unidad.

Las líneas con servicio reducido

622, 628, 218, 284, 325, 378, 203, 910, 915, 49, 97, 126, 37, 524, 193, 86, 522, 527, 518, 53, 464, 463, 462, 320, 461, 303, 443, 244, 390, 302, 503, 506 A, 501, 95, 29, 105, 166, 236, 269, 395, 441, 443, 504, 634, 64, 306, 179, 914, 630, 180, 315, 440, 740, 291, 520, 228 F, 509, 114, 129, 143, 61, 62, 88, 502, 47, 118, 154, 45, 707, 333, 407, 437, 318, 295, 721, 59, 160, 620, 382, 911, 912, 350, 355, 313, 511, 501, 124, 80, 39, 102, 15, 2, 93, 4, 33, 621, 205, 185, 96, 123, 501, 500, 288, 311, 312, 329, 422, 328, 70, 501, 502, 503, 248 C, 351, 338, 406, 181, 46, 543, 544, 541, 561, 562, 549.

