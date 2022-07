Moyano en caída: perdió un juicio y sufrió un embargo

Hace casi una semana, Hugo Moyano había sufrido otra derrota en Independiente a causa de que Fabián Doman hizo en la tarde de este último martes 12/07 un nuevo llamado a elecciones en el club, luego de que la Justicia revocara el fallo que impedía la participación de la “Agrupación Independiente Tradicional”.

HUGOMOYANOJUICIOGONZALOVERONDERECHOSDETVFOTO4.jpg Hugo Moyano queda cada día más complicado en Independiente, ahora, sufrió un embargo por los derechos de TV debido al juicio que ganó Gonzalo Verón.

“Se hizo justicia. Ahora podemos participar con la Agrupación Independiente Tradicional de las elecciones. No habíamos presentado mal los papeles. Nos habían prohibido. Agradecimiento a todos los que nos bancaron esta larga travesía. Ahora Hugo Moyano debe convocar a ELECCIONES YA!”, escribió Doman en su cuenta oficial de Twitter.

“Hoy ganaron las socias, socios y los hinchas que van a poder elegir a quien quieran para conducir Independiente. Y eso es lo que más feliz me pone. Ganó la democracia. Se terminó la pesadilla”, agregó el conductor de televisión.

La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó este último martes 12/07 la sentencia apelada del 31 de mayo de este año e hizo lugar a la demanda de amparo promovida por Cristian Ritondo, Doman, Néstor Grindetti y Juan Ignacio Marconi contra la Junta Electoral de Independiente, que decretó la suspensión de “Agrupación Independiente Tradicional”.

Hay que mencionar que el oficialismo y la oposición habían acordado conformar una lista única para celebrar las elecciones pospuestas en diciembre pasado.

Sergio Palazzo, actual Secretario Deportivo del club, Fabián Doman y Claudio Rudecindo, candidatos a presidente de las listas opositoras formarían el trinomio. En las primeras horas del viernes 27/05, las partes se habían vuelto a reunir pero la negociación había fracasado, según una nota publicada en el portal Doble Amarilla.

Cuando el oficialismo representado por “Cacho” Álvarez, Héctor “Yoyo” Maldonado actual Secretario General del club, Javier Doval y Manuela Sánchez, candidata a Vicepresidenta de la lista oficialista, pidieron que el moyanismo ocupara la mayoría de los cargos. Ante esta propuesta Claudio Rudecindo y Fabián Doman, habían decidido levantarse de la mesa y retirarse, según reveló el sitio Doble Amarilla.

Ambos ex candidatos a Presidente junto a Adrián Ducatenzeiler eran los representantes de la oposición en la mesa de negociación que ante este panorama habían dado por finalizada la charla. “Muy difícil que se pueda avanzar”, según una versión que reprodujo el portal Doble Amarilla tras la reunión. Dichos que ratificó Doman a través de sus redes sociales en un extenso comunicado: “Con Agrupación Independiente Tradicional hemos decidido retirarnos de las conversaciones con las autoridades del club ante la absoluta imposibilidad de alcanzar los consensos mínimos que requiere cualquier diálogo”.

Hace casi dos meses, el propio Doman pidió la unidad de todo el oficialismo en Independiente y había anunciado su intención de aceptar la propuesta de una lista única. “Yo creo que no sirve ya una elección en donde un sector le gane al otro. Y está hablando quien gana esas elecciones. Yo creo que tenemos que sumarnos todos en un único lugar, un único espacio”, manifestó, en diálogo con 'Al mediodía se habla así' de DirecTV Sports.

“Por supuesto que prefiero elecciones, que además mi espacio las ganaría. Pero para eso falta un tiempo que el club no tiene. No me pidan que me quede de brazos cruzados. Y no me sorprende que algunas voces que declaman estar preocupados por el club siempre se opongan a todo”, agregó.

“En reacción a mi tweet alguien me escribe ‘la unidad es sin Moyano ni Yoyo Maldonado’. Así es: es sin ellos. Es más, con ellos no sería unidad. Sería tomarle el pelo a la gente. La unidad es para darle un marco institucional a su ida del club que tiene que ser antes que tarde, aclarando, Fabián Doman, que no existiría una alianza entre él y los Moyano”.

El jueves 17/03, la Cámara de La Plata, había reafirmado la decisión de la Junta Electoral del “Rojo” de no habilitar a la lista de Fabián Doman, Néstor Grindetti y Juan Marconi para la presentación en las próximas elecciones del club de Avellaneda.

Aún sin fecha para el acto eleccionario -tras el escándalo de los fallidos comicios del año pasado- la oposición de Doman había sufrido otro golpe, aunque la decisión final debía pasar por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 de Avellaneda y la Cámara de Lomas de Zamora.

El escándalo por las elecciones de Independiente, comenzó el 15 de diciembre de 2021, cuando la Justicia decidió suspender las elecciones programadas para el 19 de ese mes, y luego de que la Junta Electoral de Independiente determinara la presencia de irregularidades en el armado de la lista del propio Doman.

Por lo tanto, las demás agrupaciones opositoras en el “Rojo” habían apoyado la suspensión del acto electoral para renovar autoridades, programado para ese domingo 19/12/2021, a consecuencia de la disposición de la Cámara de Apelaciones que dio lugar al amparo interpuesto por Unidad Independiente. Esta última agrupación lidera la lista “Frente Unidad Independiente”, conformada por otras seis corrientes más y con el periodista Fabián Doman como candidato a la presidencia del club.

