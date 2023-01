Clases en jaque por alumnos "fantasma": ¿Nadie los ve?

aulas vacias.jpeg Las clases, al borde del abismo por falta de alumnos.

Según la legisladora, desde la pandemia el foco fue puesto en la infraestructura edilicia, algo que no requiere más que dinero para ser mejorado. Sin embargo, se perdió de vista la deserción en las clases.

Además, la integrante del PRO aseguró que lo que más la alarmó fue la edad que promedia el abandono: los 13 años. A esa edad, la mayor parte del alumnado está culminando el periodo primario.

Con una economía en una crisis sin precedentes, la continuación de los estudios no es una opción para muchos de los chicos, que prefieren salir a ayudar a sus familias para poder comer hoy. “Tenemos muchos recursos dedicados a la Educación, al menos según el presupuesto, pero no se ven los resultados que todos quisiéramos”, señaló la senadora.

Sobre ello, el Gobierno provincial lanzó hace poco una ley de emergencia educativa, que contempla la necesidad de reformular el viejo sistema que terminó de implosionar con la pandemia. Con ello, se apunta a que la partida presupuestaria para la educación en Córdoba sea la más alta de la historia de la provincia en 2023.

No obstante, el direccionamiento de esos recursos debería estar apuntado no solo a la fase material de la educación, sino a la solidificación de la pertenencia a la comunidad educativa. “Lamentablemente, desatender a nuestros chicos no dará votos para ningún futuro”, aseguró Rivero.

