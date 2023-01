¡Feliz año nuevo, feliz año electoral!

CFK exceptuaría de su crítica a Axel Kicillof, a quien muchos ven como un plan B de la Vice, incluso para perder. El gobernador bonaerense tiene otros planes: reelegir en la provincia. “Cristina, te necesitamos”, exclamó Kicillof en Avellaneda, en lo que parece una gesto de autopreservación para que no lo convoquen a encabezar una gesta impredecible. En la provincia las probabilidades son distintas. El gobernador luce competitivo. Pero habrá qué ver cómo se produce el efecto arrastre en el segmento presidencial de la lista opositora, que parece hoy con más chances de ganar. Hay que recordar que fue esa tracción la que colocó a Kicillof en la gobernación. ¿O todavía alguno cree que ganó en 2019 por recorrer la provincia a bordo de un Renault Clío? Expectantes también están los intendentes peronistas, que nunca terminaron de sintonizar con el gobernador. Todavía aspiran a que uno de ellos compita por el Sillón de Dardo Rocha. Se lo señala al jefe de Gabinete de Kicillof, el lomense Martín Insaurralde, encabezando esa pretensión.

Inflación y coparticipación

En el mapa del Frente de Todos aparece también Sergio Massa. El ministro de Economía es quien tal vez tenga más claro cuáles serán las motivaciones de los electores. “Con alta inflación, no hay 2023 para nadie” ha dicho. Por eso sus esfuerzos están puestos en dominar los precios para que los salarios les ganen. Es la clave en todo año electoral. No en vano Massa viene aplicando un ajuste desde que asumió. El orden fiscal es uno de las armas contra la escalada inflacionaria. Con la apuesta de ‘Precios Justos’, en el Palacio de Hacienda estiman que el IPC de diciembre estará en línea con el de noviembre, del 4,9%, la más baja desde febrero. Estimaciones privadas, en cambio, lo ubican bien por encima del 5%. Massa aspira a un índice que “empiece con 3” en abril. Casualmente, es en ese mes en el que podría definir si es precandidato a Presidente. Cuentan que dice eso en privado y que ya no repite que no competirá en 2023.

Los gobernadores peronistas, en tanto, también proyectan. Jorge Capitanich siempre aparece en el radar. El chaqueño había comenzado a mostrarse como presidenciable pero luego confirmó que buscará reelegir. En los próximos meses tal vez revea esa posición. Quien saca pecho ahora es el santiagueño Gerardo Zamora, quien logró algo de atención en medio de la disputa entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Se lo señala a Zamora como uno de los puntales de la avanzada K para que el Gobierno desconozca el fallo de la Corte Suprema que le devolvió a la CABA puntos del reparto de fondos federales que la Casa Rosada le quitó en 2020 para dárselos a la provincia de Buenos Aires. El desacato se frustró cuando el Presidente resolvió, presuntamente a propuesta de Massa, pagar con bonos mientras se le solicita a la Corte la revisión del fallo, algo que no ocurrirá durante la feria judicial.

Enfrentamiento

“Agrupación Política Amague y Recule permanente”, devolvió Cristina Kirchner desde Avellaneda. La Vice mantiene un enfrentamiento frontal con la Corte y le recrimina al Presidente no tomar acciones para disciplinarla. El principal encono es con Horacio Rosatti, titular del tribunal, quien como tal asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura, el órgano en el que se eligen y sancionan jueces, luego de que se declarara la inconstitucionalidad de la ley vigente hasta entonces, impulsada por la misma CFK. El Consejo está trabado por una controversia desatada en el Senado. Allí la Vice partió al bloque oficialista para conseguir una silla más en la magistratura. La Corte también frenó esa movida, aunque el kirchnerismo insiste en que eso corrió para los mandatos vencidos por lo que designó otra vez al representante del nuevo bloque. Luis Juez, senador del PRO que reclama esa silla, judicializó el caso, que deberá tratarlo nuevamente la Corte. Así las cosas, los representantes del Senado aún no juraron y ese organismo clave para la designación de jueces permanece sin funcionar.

La pelea entre el oficialismo y la Corte sumó un nuevo punto de fricción con la difusión de supuestos chats que registran conversaciones entre el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, con -entre otros- un estrecho colaborador de Rosatti. D’Alessandro, que ya había quedado herido por aquella filtración respecto del affaire de Lago Escondido, denunció que los nuevos chats son “falsos” y que él fue, en todo caso, como aquella vez, blanco de espionaje ilegal. El kirchnerismo hace caso omiso de esto último y difunde los chats como prueba de un “vínculo promiscuo” entre la Corte y Juntos por el Cambio.

Cumbre en Cumelén

Horacio Rodriguez Larreta mantendrá por ahora a D’Alessandro. Tampoco aceptó el pago con bonos de la coparticipación, por lo que volvió a la Corte y denunció penalmente a funcionarios nacionales por incumplimiento del fallo. El jefe de Gobierno porteño no quiere además mostrarse concesivo con el Frente de Todos. No quiere reproches de los ‘halcones’ de JxC. Especialmente de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. La presidente del PRO sostiene su precandidatura presidencial a toda cosa y aprovecha cada vez que puede para esmerilar a Larreta, su competidor interno. Macri, mientras tanto, no confirma ni desmiente una eventual postulación. Se verá con Larreta después del brindis de año nuevo, en Villa La Angostura. Podría definirse allí un principio de acuerdo por las candidaturas del PRO. Bullrich está expectante, hay encuestas que la muestran en paridad con Larreta. También lo está María Eugenia Vidal.

En el country Cumelén no sólo se hablaría de candidaturas nacionales, sino también de las porteñas y bonaerenses. En esos niveles también se observan disputas. En la Ciudad, el exPresidente apoya a Jorge Macri, su primo y actual ministro de Gobierno porteño. Larreta impulsa a su ministro de Salud, Fernán Quiros, luego de coquetear con un apoyo tácito a Martín Lousteau, postulante del radicalismo, partido que tiene además al gobernador jujeño, Gerardo Morales, y al neurocientífico Facundo Manes como oferta para el rubro presidencial. Elisa Carrió, 3ra pata de la coalición opositora, dice que no se siente representada por ninguno de estos nombres. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, abundan los precandidatos a la gobernación. Cristian Ritondo encabeza a los que apadrina Patricia Bullrich. Se cuentan allí además Javier Iguacel y Joaquín de la Torre. El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, cuenta con el aval de Macri. Larreta, en tanto, mantiene inamovible su opción por Diego Santilli, quien resultó su carta ganadora en las legislativas de 2021.

El factor Milei

Mientras tanto, todos, oficialistas y opositores, miran de reojo a Javier Milei. El diputado libertario construye su candidatura presidencial con desencantados de todos los espacios. Si las elecciones presentan un escenario de tercios, Milei tiene altas chances de meterse en el balotaje. La última encuesta de la consultora Opinaia muestra que el líder de La libertad avanza ganaría esa instancia si los candidatos fueran Macri o Cristina. Muy pocos creen en escenarios como esos, pero sirven para graficar la popularidad del economista y cierto clima de época. Por otro lado, qué hará el cordobés Juan Schiaretti también es una incógnita. En el FdT lo ven como un elemento clave para reforzar el panperonismo. Pero teniendo en cuenta la pésima imagen que Alberto Fernández y Cristina Kirchner tienen en su provincia, difícilmente ‘el gringo’ se vea tentado con una invitación de ese estilo.

Comenzó el año electoral. Se suele decir que “falta mucho” para los comicios. Pero el tiempo pasa volando.

