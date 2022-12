Macri: Entrevista, chicanas, y duras críticas

Y partiendo del final de esta frase, hizo hincapié en Juan Grabois y su vínculo al caso de Lago Escondido, diciendo “Cuando no hay reglas, gente como Grabois puede hacer esta barbaridad de meterse en propiedad ajena”. En tanto al Gobierno Nacional, añadió en su crítica: “Soltaron presos, permitieron que los narcos se apropiaran de la vida de los más humildes y dejaron que los Grabois y los Pablo Moyano de la vida crean que pueden prepotear sin importar la ley”. Y añadió lamentandose:

"Y lo peor de todo, nos llevó a salirnos del mundo. O somos partes del mundo o no vamos a tener futuro".

El representante del PRO, analizó la administración de su sucesor, Alberto Fernández, y lo definió como “experimento que pudo tener éxito para engañar a una pequeña porción de la sociedad que hoy está arrepentida”. Y sentenció:

Cuando vos improvisas con gente que no está preparada, pasa esto. Hoy no tenemos Presidente.