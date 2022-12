Alberto Fernández tendrá nuevo jefe de asesores

alberto-syngenta-infocampo.jpg Quedaron atrás los días en que el Presidente de la Nación recibía a ejecutivos de Syngenta

“Luego de 36 años en la compañía y los últimos 12 como CEO para Latam Sur, he decidido retirarme tempranamente de Syngenta a partir del 31 de diciembre de este año, para permitirme soñar con nuevos desafíos. Ahora viene un tiempo en el que me dejaré sorprender por la vida y podré elegir hacer lo que me hace más feliz”, expresó.