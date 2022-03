'Educación cero': En tierras K todos pasan de año

"El Consejo Provincial de Educación debe generar un instrumento legal que permita a las instituciones tomar las decisiones necesarias para garantizar la continuidad formativa de todos los estudiantes de la provincia, reconociendo las trayectorias reales de los mismos, brindando las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada sujeto la capacidad de definir su proyecto de vida", continúan antes de revertir los mecanismos de promoción que estaban establecidos.

La medida de la provincia gobernada por Alicia Kirchner se desentiende de una resolución del Consejo Federal de Educación. Todos los ministros habían acordado que, como requisito mínimo para avanzar de curso, los alumnos debían aprobar el 70% de los contenidos priorizados, una selección de saberes considerados elementales en cada materia

Clases Córdoba P.jpg Antes del caso santacruceño (que fue más allá), se conoció que el gobierno santafesino dispuso la promoción automática para todos los estudiantes de primer año y flexibilizó el pasaje en los colegios técnicos. Allí sus estudiantes pueden saltar de año incluso adeudando hasta 6 espacios curriculares.

Una fábrica de burros...

Las escuelas santacruceñas se enteraron de la disposición del gobierno de Kirchner en la antesala del inicio del ciclo lectivo y debieron rearmar los cursos que ya habían quedado conformados tras las mesas de examen de febrero

De todas maneras, las clases comenzarán fuera de término dado que los dos gremios docentes, Adosac y Amet, convocaron a un paro por 72 horas tras considerar insuficiente la oferta salarial del gobierno. De ese modo, el ciclo lectivo recién iniciará el próximo lunes.

Claro que la anormalidad escolar no es una novedad en Santa Cruz. Desde hace años, el distrito no consigue continuidad en las clases. Antes de la pandemia, en 2017, por los conflictos salariales con sus gremios docentes, llegaron a estar más de 100 días consecutivos con las escuelas cerradas. En los años posteriores, los paros también imposibilitaron el desarrollo regular del ciclo lectivo.

A mediados de abril del año pasado, cuando en casi todo el país ya se había producido el regreso a las aulas, los alumnos santacruceños continuaron con educación remota y recién pudieron reincorporarse meses más tarde.

Educación cero

"Hay un abandono total de la educación. Lo malo no es que los chicos no repiten, lo malo es que no aprenden e igual la escuela los promueve, sin proporcionarles los saberes básicos de la cultura. Y creo que en el caso de Santa Cruz la situación es extrema", opinó Guillermina Tiramonti, investigadora de FLACSO.

"Los chicos ya están desmotivados en la escuela secundaria. Esto agrega más desmotivación porque si a nadie le importa para qué se va a romper en estudiar. Y tiene que estudiar temas que a él tampoco le interesa. Es un abandono de la responsabilidad del estado, en este caso provincial, respecto de la educación de los chicos", agregó.