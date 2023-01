Tema clave: 150 días de Sergio Massa en Economía

Este comportamiento no sólo refleja una mejora de expectativas acerca del ciclo económico-financiero sino acerca del valor de la moneda.

El BCRA finalizó 2022 con un stock de US$ 8.700 millones de reservas netas, con más de US$ 44 millones brutas: 3 veces arriba del cierre de 2021.

El programa provocó más de US$ 10.500 millones ingresados por liquidación de expo (US$ 7.600 millones en 'Dólar Soja 1', US$ 3.000 millones en 'Dólar Soja 2').