CFK enterró por tercera vez a Néstor Kirchner

En su su calidad de viuda del expresidente Néstor Kirchner, la vicepresidente comenzó a hacer algunos giros en el relato y ya ni siquiera su exmarido es intocable.

La vez pasada, CFK habló de las comidas con el actual CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, en ese entonces director del diario Clarín, en Olivos cuando NK era presidente.

Ahora, dijo que la acusación raya el rídulo porque "dice que esta asociación ilícita la pergeñaron para hacer 51 contratos viales en la provincia de Santa Cruz a través de interpósita persona. O sea, Néstor Kirchner, que fue intentendente en 1987, gobernador electo en el 91, reelecto en el 95, re-reelecto en el 99, hizo todo eso pensando en hacer 51 obras de la provincia a través de la provincia de la que había sido gobernador durante 3 períodos consecutivos. Esta sola enuncianción bastaría para que nadie pudiera tomar en serio una denuncia de esta naturaleza. Es ilógica y absurda, raya en el rídiculo.

¿Militamos toda la vida para 51 obras viales? Pero, además, ¿por qué razón no hizo las 51 obras viales durante los 12 años que fue gobernador, cuál fue la razón? ¿Por qué debía esperar a una cuestión absolutamente aleatoria?

Recuerdo, además, que la llegada de Kirchner a la Presidencia fue aleatoria, de chiripa. De chiripa. En medio de una crisis monumental de la República Argentina, donde se dividieron las fuerzas políticas y hasta una semana antes no se sabía si entraba en la segunda vuelta porque se decía que entraba otro candidato de Derecha Recuerdo, además, que la llegada de Kirchner a la Presidencia fue aleatoria, de chiripa. De chiripa. En medio de una crisis monumental de la República Argentina, donde se dividieron las fuerzas políticas y hasta una semana antes no se sabía si entraba en la segunda vuelta porque se decía que entraba otro candidato de Derecha

La realidad de lo que pasó en la historia, no resiste esta acusación".

Atentado a CFK: Fue una banda solo material

Sobre el final, la exmandataria, habló del atentado en la puerta de su piso en el barrio porteño de Recoleta:

"Cuando el fiscal Luciani terminó el alegato de manera tan histriónica, con pantalla partida la puerta de mi casa, sabemos ahora por las noticias las conversaciones que tenía la banda de autores materiales, nadie puede pensar que esa banda puede pensar o idear la autoría intelectual de lo que me hicieron, uno de ellos dijo cuando terminó Luciani dijo: "Ah, se les acabó la joda".

Esto es crear un clima en el que se ha contribuido no con 3 toneladas de pruebas, se vio en el juicio que no hay eso, sino 30 toneladas de tapas de Clarín, La Nación y algunas otras revistas semanales en las que se vea creando y estigmatizando porqué no también mi condición de mujer.

Fíjese una cosa: todos los presidentes argentinos desde el advenimiento de la democracia fueron abogados, salvo el ingeniero Macri. Todos. ¿A quién fue la única a la que le hicieron denuncia porque no era abogada? A mí. 3 denuncias Fíjese una cosa: todos los presidentes argentinos desde el advenimiento de la democracia fueron abogados, salvo el ingeniero Macri. Todos. ¿A quién fue la única a la que le hicieron denuncia porque no era abogada? A mí. 3 denuncias

Fíjese que la única puerta que todo el país conoce es la puerta de mi casa. Ahí mismito, ahí mismito donde me quisieron pegar un tiro.

Tengo 5 causas por asociación ilícita y me hablan de impunidad. ¿De qué impunidad? Si quieren buscar impunidad, miren para otro lado porque la verdad es que yo me siento muy indefensa porque algunos fiscales y jueces que me juzgan juegan al fútbol en la quinta de Macri. Otros jugaban al paddle con Macri en Olivos o lo iban a visitar asiduamente a la Casa Rosada Tengo 5 causas por asociación ilícita y me hablan de impunidad. ¿De qué impunidad? Si quieren buscar impunidad, miren para otro lado porque la verdad es que yo me siento muy indefensa porque algunos fiscales y jueces que me juzgan juegan al fútbol en la quinta de Macri. Otros jugaban al paddle con Macri en Olivos o lo iban a visitar asiduamente a la Casa Rosada

Las personas que están detenidas entre lo que yo defino como esta pequeña banda material, sus abogados defensores eran asesores de un senador de la Nación; alguien que se sienta a 20 o 30 metros míos. Su asesor defiende a quien me quiso matar.

La asesora de otra diputada defiende a otro acusado".

