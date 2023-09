Caso Antonini Wilson: Absolvieron a De Vido y Echegaray; condenaron a Uberti

Uberti fue el único de los viajeros del avión contratado por la estatal ENARSA que trajo a Antonini Wilson al país que llegó al banquillo de los acusados. “Desde el primer momento me puse en forma voluntaria a disposición de la Justicia. Quedó demostrado que no tuve participación alguna en los hechos, todo lo demás son rumores”, dijo el exfuncionario en sus palabras finales antes del veredicto. Uberti fue además inhabilitado por 10 meses para el comercio, por 9 años para ser funcionario público y de forma perpetua para ser miembro de fuerzas de seguridad.

Claudio Uberti junto a Julio De Vido en una vieja postal del poder kirchnerista. Julio De Vido y Claudio Uberti, exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas.

El hecho ocurrió el 04/08 de 2007, en plena campaña presidencial. Esa madrugada, un avión contratado por la empresa Energía Argentina SA (ENARSA), aterrizó en Aeroparque con ocho pasajeros: el empresario venezolano, Uberti, su secretaria Victoria Bereziuk, el ex titular de ENARSA Ezequiel Espinosa, Daniel David Uzcátegui Specht, Ruth Begrends Ramírez, Nelly Cardozo Sánchez, y Wilfredo Avila Driet.

Antonini Wilson llegó al control de equipajes con una valija con casi US$800 mil. La maniobra fue descubierta por María de Luján Telpuk, por entonces agente de la PSA. Ante la primera pregunta, Antonini Wilson respondió que llevaba libros. Telpuk insistió y el venezolano aseguró que transportaba “papeles o papelitos”. En ese momento, la agente de la PSA decidió abrir la valija y descubrió el dinero. “¿Cuánto dinero lleva?”, fue la pregunta obligada. “Unos US$60.000″, habría respondido el venezolano.

Luego del episodio, Antonini Wilson participó de un acto en la Casa Rosada y se volvió a Miami. Desde entonces, la justicia argentina reclamó, sin éxito, su extradición ante las autoridades de USA.

Siempre se sospechó que el dinero que llevaba Antonini Wilson había sido enviado por el entonces presidente venezolano Hugo Chávez para el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner, tal como declaró el venezolano en USA. Esa hipótesis no se logró probar en el juicio local aunque la Fiscalía afirmó que “el dinero salió de las arcas de PDVSA”, la petrolera estatal.

Echegaray, durante el juicio (Foto NA). Echegaray, durante otro juicio (Foto NA).

Durante su alegato, el fiscal Marcelo Agüero Vera sostuvo que durante el juicio se probó que el empresario venezolano intentó ingresar la valija “a pedido de Uberti” y “por orden de (Julio) De Vido”. Es más, dijo que los ex funcionarios “asumieron que no iba a haber controles y que la valija no iba a ser detectada”.

Por ese motivo, pidió que el ex ministro de Planificación sea condenado a 5 años por el delito de contrabando en grado de tentativa. Y para Uberti solicitó una pena de 4 años y 10 meses. En cambio, decidió no acusar al ex titular de la Aduana, Ricardo Echegaray, que estaba imputado por encubrimiento.

El ex titular del OCCOVI declaró en el juicio que vio 3 veces al venezolano: en un almuerzo, en Caracas, previo al vuelo de regreso a Buenos Aires, luego en el avión, y finalmente en la Casa Rosada, en ocasión de la visita del entonces presidente Chávez.

antonini-casarosada.webp Antonini Wilson en la Casa Rosada.

Sin embargo, para la Fiscalía había una relación previa entre ambos. Durante el alegato, se mencionó un llamado entre la secretaria de Uberti, Victoria Bereziuk, y Antonini Wilson, el 30/05 de 2007, y una sospechosa anotación en una agenda del despacho del ex funcionario, que daba cuenta de una supuesta reunión con el empresario en Buenos Aires. “Claudio Uberti le habilitó el acceso al avión y era uno de los principales interesados para que el dinero llegara a destino sin ser controlado”, sostuvo la Fiscalía.

Además se destacó que hubo varias comunicaciones entre Uberti y Antonini Wilson, luego del escándalo, a través de un “puente” que hacía su secretaria, a través de su celular.

La investigación duró 13 años y estuvo a punto de prescribir. Ocurre que a Uberti se le dictó la falta de mérito durante una década. Cuando el caso iba a quedar en la nada, el juez Pablo Yadarola procesó a Julio De Vido y Ricardo Echegaray, que por su condición de exfuncionarios pudieron extender los plazos de prescripción. En ese momento también fueron procesados Victoria Bereziuk (luego sobreseída por la Cámara), el ex titular de ENARSA Exequiel Espinosa, y los funcionarios aduaneros.

Los otros cuatro acusados que llegaron al juicio son funcionarios aduaneros: Rosa Nelida García, Guillermo David Lucangeli, Maria Cristina Gallini y Jorge Felix Lamastra.

