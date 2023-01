Carlos Maslatón padre: Milei como stalinista y Macri valija

El Concejo Deliberante, del cual yo formaba parte, da la aprobación y se organiza una megavalija con la que le mandaban plata a los jefes de bloque por esa votación. A mí me llegaron US$28.500, que me los da el jefe de bloque, Francisco Siracusano, quien agarra US$1.100 y dice: 'Esto es para mí'. Me da US$27.400. Después nos juntamos con el concejal Federico Pinedo y fuimos a la oficina de Macri y se lo devolvimos El Concejo Deliberante, del cual yo formaba parte, da la aprobación y se organiza una megavalija con la que le mandaban plata a los jefes de bloque por esa votación. A mí me llegaron US$28.500, que me los da el jefe de bloque, Francisco Siracusano, quien agarra US$1.100 y dice: 'Esto es para mí'. Me da US$27.400. Después nos juntamos con el concejal Federico Pinedo y fuimos a la oficina de Macri y se lo devolvimos

(...) Macri fue presidente después de esto. Además, fue presidente en una campaña moralista contra la corrupción del kircherismo, siendo él uno de los máximos representantes de la Patria Contratista, cuyos máximos delegados estuvieron en los famoso cuadernos de las coimas. Hay mucho montaje y mucha mentira en esto también".

image.png

"Javier Milei no tiene equipo"

Si bien el diputado recorre los canales y las radios confirmando que tiene equipo y juega al misterio sobre quién sería su eventual ministro de Economía, Maslatón lo ultimó:

No creo que Milei pueda gobernar la Argentina (porque) no tiene equipo. El votante lo puede acompañar, puede convencer y puede ganar, pero después viene la realidad del poder, que es muy compleja

"Desde el poder no hacés lo que vos querés. Hacés una pequeña fracción de lo que vos querés porque la voluntad del presidente está filtrada por la administración pública, los mecanismos de enlace con el Congreso, la Justicia. Cuando vos adoptás decretos y resoluciones, tenés que pensar qué va a pasar con la dinámica de esto que estás firmando. ¿Funciona o no funciona? ¿me dejan o no me dejan? Hay intereses que ni siquiera son del sector público; son privados. Entonces, tenés que calcular lo que hacés.

Por eso, la política práctica no es la aplicación de tu ideología. Es la aplicación de parte de tu ideología con los filtros que vos tenés de la realidad. A mí me parece que él no tiene debidamente monitoreados todos esos filtros

Se puede hacer muy poco de lo que Milei dice que quiere hacer. (Por ejemplo,) dice que su gobierno empezaría con una motosierra al gasto público y que después bajaría los impuestos y abriría la economía. Yo haría exactamente lo contrario: abriría la economía con precios y tipos de cambio libres, bajaría impuestos y después me encargo del gasto público, porque el shock que generás te permite recaudar más y cerrar el déficit fiscal".

image.png

Carlos Maslatón quiere ser papá

En los minutos finales de la entrevista para el canal del Grupo Octubre, Maslatón se sinceró en términos personales:

Hice una revisión personal y creo que fue un error de mi vida no tener hijos. Si pudiese volver atrás, tendría hijos. Podemos llegar a adoptar pero no es algo que esté en agenda en este momento

"En verdad, dije que no por un tema de libertad en cuanto al tiempo, no porque me molesten los niños. No fue por la función sino por el tiempo. Entonces, lo que digo es que podría haber acotado más el tiempo y hubiera podido ejercer la función, pero no se puede todo. Ahora está surgiendo como proyecto pero no hay nada concreto; no está en agenda", cerró.

"Estoy más cerca del peronismo que del macrismo"

