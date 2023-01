Por Aracre, Pablo Moyano se la agarró con Máximo Kirchner

Pablo Moyano, Dirigente de la CGT.jpg Hugo Moyano, en contra de la designación de Aracre en el Gobierno.

Luego, apuntó llamativamente contra el PJ bonaerense que conduce Máximo Kirchner: “no hay conducción política de nuestro espacio, ni el PJ nacional ni el provincial, por eso este cambalache, seguimos dándole de comer a la derecha que decí que son impresentables ”.

En ese contexto, también se quejó de la futura incorporación del empresario Antonio Aracre, como jefe de asesores de Alberto Fernández: “Es un chanta, ¿jefe de asesores de qué? el tipo viene del sector empresario, por eso creo que es uno de los errores del Presidente”.

“Le pagamos el sueldo a un chanta, ponete a laburar, este tipo nunca salió de una oficina, es un técnico que nunca salió a la calle; si fuera el Presidente ya le estaría pidiendo la renuncia”, añadió.

Cabe recordar que Aracre, ex CEO de Syngenta, aún no asumió en el cargo pero ya tuvo que salir a aclarar que desde el Gobierno no pretenden llevar adelante una reforma laboral, después de que sus declaraciones sobre posibles flexibilizaciones y reformas laborales no cayeran bien en el sindicalismo.

"No hermano, salí a la calle y vas a ver que va a ser Camioneros el primero que va a estar en la calle defendiendo los derechos de los trabajadores que costaron vidas, sacrificio, torturas y compañeros desaparecidos que defendieron los convenios colectivos de trabajo", agregó Moyano sobre el empresario.

"Salí a la calle hermano, pelate el culo como se lo pelan los trabajadores camioneros dejando a su familia días y días para llevarse un mango más a su hogar", enfatizó

Kicillof no, Massa sí

Siguiendo con la crítica a la conducción peronista en provincia de Buenos Aires, Pablo Moyano cargó contra el gobernador Axel Kicillof: “Uno te dice hay que cerrar sindicatos [por Kicillof] y el otro te dice lo de la reforma laboral [por Aracre]. Yo me hago cargo de lo que digo, soy peronista, dirigente gremial, voy a hacer lo posible para que no vuelva la derecha a conducir nuestro país. Esta es la falta de conducción que existe en nuestro espacio”.

Pero sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, indicó: “El camino que ha elegido el ministro de Economía, vamos por ese lado”.

