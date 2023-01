CFK y Alberto marcaron agenda a Clarín y La Nación, pero...

Santiago Fioritti: “Algo es algo, tenemos la mitad de los gobernadores”, dijeron en el entorno de Fernández el martes, después de la charla con Bordet. Avisaron a los periodistas que estaba a punto de comenzar el mitin. Bordet, sin embargo, había exigido dos condiciones. Que el juicio político fuera solo contra Horacio Rosatti, el presidente de la Corte -y no contra los cuatro magistrados-, y que el hecho no se convirtiera en un show político. Los alcances de la reunión hicieron que pusiera marcha atrás de golpe.

Rosario Ayerdi: “Pensé que iba a ser contra Rosatti”, le dijo Gustavo Bordet a Alberto Fernández. El Presidente había estado hablando por teléfono con el gobernador de Entre Ríos por altavoz desde su despacho horas antes de recibir a otros jefes provinciales y había conseguido su apoyo para la discusión sobre el juicio político. Todo cambió cuando en ese encuentro no solo se decidió avanzar contra el titular de la Corte Suprema, sino también contra los otros tres miembros. “No vayamos contra Lorenzetti”, recomendaron dos gobernadores ausentes. Para ese entonces, las llamadas telefónicas no paraban: que el oficialismo no tenga los votos para dar la discusión en el recinto no calma los ánimos del máximo tribunal, que muestra sus fisuras internas al rojo vivo.

image.png La portada de Clarín, una tortura para el lector.

image.png La Nación, como todos los domingos: la portada dedicada al expresidente Mauricio Macri con su vocero Joaquín Morales Solá.

Interesante el contrapunto de la periodista Brenda Struminger desde Infobae:

El ala comandada por Cristina Kirchner conserva la distancia de la embestida contra los cortesanos, aunque la juzga con beneplácito. Elige apoyar la batalla contra la Ciudad, en sus propios términos. Los frena la desconfianza en el Presidente, de la que dicen, no hay marcha atrás El ala comandada por Cristina Kirchner conserva la distancia de la embestida contra los cortesanos, aunque la juzga con beneplácito. Elige apoyar la batalla contra la Ciudad, en sus propios términos. Los frena la desconfianza en el Presidente, de la que dicen, no hay marcha atrás

Mientras promediaba la primera semana del 2023, sacudida por el pedido de juicio político del Gobierno a la Corte Suprema, un importante funcionario del kirchnerismo que aún no se fue de vacaciones levantó la mano para contar a los principales referentes de su espacio. “Cristina, Máximo, Wado, Larroque”, enumeró. Y señaló: “Ninguno dijo nada del juicio”.

A primera vista, podía esperarse que una embestida de esa magnitud contra la Justicia tuviera apoyo cerrado del ala K del Gobierno. De hecho, así lo esperaban en la Casa Rosada. Pero en la realidad, como remarcó el dirigente desde su alto cargo, ocurre lo contrario. El ala de Cristina Kirchner no preparó marchas, ni vehementes apariciones televisivas o en medios gráficos, ni brindó discursos de peso para respaldar la inciativa del Presidente A primera vista, podía esperarse que una embestida de esa magnitud contra la Justicia tuviera apoyo cerrado del ala K del Gobierno. De hecho, así lo esperaban en la Casa Rosada. Pero en la realidad, como remarcó el dirigente desde su alto cargo, ocurre lo contrario. El ala de Cristina Kirchner no preparó marchas, ni vehementes apariciones televisivas o en medios gráficos, ni brindó discursos de peso para respaldar la inciativa del Presidente

Mientras Clarín y La Nación continúan inflando el tema de la Corte Suprema -¿a pedido de la Casa Rosada?-, el abogado bitcoinero, Carlos Maslatón, endureció su postura de desafiar a una PASO al diputado Javier Milei.

Empezó con YPF y terminó con el BCRA y un sueño:

image.png

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1611810901882961921 Milei no es anti Banco Central, siempre soño con ser banquero central y dirigir no solo la cantidad de dinero sino fijar tipos de cambio y tasa de interés, esto es de 2014 alabando a Fabrega y Kicillof, se peleó conmigo entonces cuando lo criticaba. pic.twitter.com/Qt4KuTbbLT — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) January 7, 2023

Aunque parezca increíble, soñé esta madrugada que Javier Milei declaraba abierta La Libertad Avanza a las PASO 2023 y que me llamaba y me preguntaba si yo competía. Mi respuesta fue, vamos a la interna, en los términos que vos quieras. El 20/1 es la fecha límite política Aunque parezca increíble, soñé esta madrugada que Javier Milei declaraba abierta La Libertad Avanza a las PASO 2023 y que me llamaba y me preguntaba si yo competía. Mi respuesta fue, vamos a la interna, en los términos que vos quieras. El 20/1 es la fecha límite política

Otra vez: En 2023 voto La Libertad Avanza (LLA), salvo que LLA arregle con Juntos por el Cambio. En ballottage no participando LLA, sufragaré por aquella fuerza política que mejor garantice una Argentina que avance hacia el Tercer Mundo y no hacia el Primer Mundo socialista. Profeso capitalismo popular tercermundista Otra vez: En 2023 voto La Libertad Avanza (LLA), salvo que LLA arregle con Juntos por el Cambio. En ballottage no participando LLA, sufragaré por aquella fuerza política que mejor garantice una Argentina que avance hacia el Tercer Mundo y no hacia el Primer Mundo socialista. Profeso capitalismo popular tercermundista

