Elecciones 2023: Larreta ya selló su primera foto del año con la UCR

Sin embargo, con la foto aquellos precandidatos fortalecieron la posibilidad de fórmulas cruzadas para la interna de Juntos por el Cambio. El radicalismo ya ha afirmado en reiteradas ocasiones que no cederá el rol protagónico del próximo gobierno de nuevo al PRO. Mientras que el sector paloma del PRO y la UCR buscan que haya un mix para enfrentar en las internas, el ala dura o “halcón” quiere priorizar sus candidatos como Jorge Macri, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, apoyados discretamente por Mauricio Macri.

En esa línea, en MDQ Horacio Rodríguez Larreta volvió a respaldar la candidatura de Martín Lousteau a jefe de Gobierno porteño. Patricia Bullrich ha dicho una vez que no le gusta la idea que Larreta ceda CABA a la UCR.

https://twitter.com/GugaLusto/status/1611792792656777218 Como en Abbey Road pero mucho mejor: en La Feliz. pic.twitter.com/fcKC3aMjYc — Martín Lousteau (@GugaLusto) January 7, 2023

En ese sentido, el alcalde porteño hace tiempo le había respondido a Bullrich quien lo había acusado de “entregar la ciudad” por un presunto pacto con la UCR (vía Martín Lousteau y Gerardo Morales) en el acto radical en octubre tras el respaldo de Patricia Bullrich a Jorge Macri. “La ciudad no es mía, no soy dueño. Yo no creo en esa visión de la política. La gente lo va a decidir en las PASO”.

Interna JxC

Si bien Diego Santilli es el candidato más competitivo para Bs.As tiene rivales internos "halcones" que quieren enfrentarlos en los comicios: el Presidente del Bloque PRO.de Diputados Cristian Ritondo, el ex-intendente de San Miguel Joaquín de La Torre, el intendente de Lanús Néstor Grindetti y el de Capitán Sarmiento Javier Iguacel.

En ese sentido, De la Torre y Grindetti cuentan con el apoyo directo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Integran la región más dura del PRO, sobre todo por sus posturas conservadoras y fuerte en el terreno de la seguridad; Cristina Ritondo, por su parte, es apoyado por su antigua jefa la ex gobernadora María Eugenia Vidal y lucha codo a codo con su máximo rival “colo” en la disputa provincial.

https://twitter.com/delatorrej/status/1574497910565355592 Estamos construyendo la provincia que se viene. En equipo con @nestorgrindetti y @javierjiguacel trabajamos en un plan de gobierno y políticas públicas para la provincia de Buenos Aires: porque somos bonaerenses y conocemos muy bien el lugar en donde vivimos. pic.twitter.com/8b6MSgmEuA — Joaquín de la Torre (@delatorrej) September 26, 2022

Los números de los últimos estudios coronan a Diego Santilli en el PRO que disputa con Axel Kicillof el primer lugar. Frente a esto, los otros decidieron establecer una alianza estratégica en septiembre para frustrar la aspiración del “Colo” Santilli, apoyado por su ex jefe Larreta pero no ha prosperado mucho.

En CABA, el PRO busca imponer a sus candidatos: Jorge Macri, Soledad Acuña y Fernán Quirós. Según trascendió, Larreta podría convencer a los últimos dos para secundar al radical Lousteau. Por su parte, Jorge Macri no cederá. Él ya ha dicho que el PRO debería acordar un solo candidato en las PASO antes de competir con la UCR en contraposición de lo defendido por Larreta.

A nivel nacional, el jefe de gobierno porteño es quién goza de mejor imagen, sucedido de Patricia Bullrich y del libertario Javier Milei. Sin embargo, pareciera que la titular del PRO no cuenta con estructura nacional. El jueves (22/12) recorrió Chubut, en el marco de su aspiración presidencial, para rechazar la ley de Lemas y “defender la democracia”. Sin embargo protagonizó un acto tan pobre que puso en duda la solidez de su estructura política para encabezar una fórmula presidencial en las internas de (Juntos por el Cambio) JxC.

En ese sentido, tal como informó Urgente24 a mediados de noviembre, circularon rumores de la escasa y débil configuración política que tiene Bullrich de cara a las elecciones de 2023. Según fuentes a las que accedió Beto Valdéz, Patricia Bullrich tiene pocas chances para llegar con una fuerte estructura política y económica a las PASO.

image.png De cara a las elecciones 2023, Patricia Bullrich en diciembre había encabezado un acto muy pobre.

Sumado a eso, el perfil dialoguista de Larreta y su vínculo con referentes de otros sectores más pragmáticos como el Ministro de Economía Sergio Massa, confieren más competitividad al alcalde porteño que a Patricia Bullrich.

Más contenido de Urgente24

Juicio a la CSJN: Los K insisten y amenazan citar a los magistrados

Tambos lecheros Pymes: Cómo será la ayuda oficial

Merval en máximos históricos, BCRA apunta a menos tasa

El aval de Guillermo a Carlos III por Camila detonó a Harry

Como si fuera poco, el Gobierno porteño suma otra denuncia