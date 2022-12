"Atractivo, económico y barato": elogios al blanqueo

massa-mirgor.webp Sergio Massa espera que el Congreso trate el blanqueo en sesiones extraordinarias.

“El 1er punto importante es que lo apruebe el Congreso y no sé si está el ambiente para eso. Pero suponiendo que fuese aprobado, este blanqueo viene a ser un antídoto para los que tienen cuentas en EE.UU y no las tienen declaradas, con lo cual se pone el marcha el mecanismo de intercambio de información con ese país cuyo 1er reporte no será antes de septiembre de 2024. Y ya se está suministrando este proyecto de ley que es el antídoto”, aseguró el especialista en declaraciones a CNN Radio.