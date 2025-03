Ariel Lijo y García-Mansilla: UP va por el rechazo pero debe revisar a sus "33"

Ocurre que, a pesar del comunicado de UP, hubo senadores de ese espacio que firmaron el dictamen del aval a Lijo y hay dudas con algunos senadores cercanos a la Casa Rosada.

En tanto, como García-Mansilla no tiene dictamen y requeriría dos tercios del recinto para tratarlo, los senadores de UP avanzaban con firmar el dictamen en disidencia, a fin de que quede habilitado para llevarlo al recinto sin esa mayoría agravada.

'Sellando' los 33 y el ‘poroteo’

A pesar de las dudas sobre los 33 (serían 34 porque UP ganó a una senadora camporista tras el desplazamiento de Edgardo Kueider), el peronismo-kirchnerismo sigue con su plan de pedir una sesión especial para tratar los pliegos de los jueces.

Es llamativo el silencio de Cristina Kirchner al respecto de los decretos nombrando a los jueces en comisión. Ella prefirió hablar del caso de $LIBRA contra Milei pero no así de una designación de los ministros por DNU que su bloque a pleno dijo que no avalaría aunque UP no haría nada sin consultarla.

Trascendió que en verdad hubo un intento de negociar el apoyo de Lijo y García-Mansilla a cambio de otros cargos judiciales como el Procurador, lo que fue negado por ambas partes e incluso volvió a circular la teoría de la postulación de una mujer a propuesta del kirchnerismo o con su anuencia.

Pero si UP quiere tratar los pliegos necesita que todos sus senadores sigan juntos y sumar a 4 más para llegar a los 37 que permiten abrir una sesión, luego le bastará con 25 que voten en contra para rechazar las postulaciones al máximo tribunal.

Cabe recordar que el dictamen de aval a Lijo fue firmado por 3 senadores de UP (Lucía Corpacci, Sergio Uñac y Claudia Ledesma).

Se dice en el Senado que esos senadores ahora no votarían a favor de Lijo porque no se cumplieron los pasos previstos a nivel legislativo cuando Milei decidió emitir el decreto.

Al respecto, el senador nacional Luis Juez aseguró que el pliego de Lijo será tratado en la cámara alta del Congreso pero se preguntó: "No sé cómo juntó nueve firmas en la comisión, pero es el resultado de una operación política espuria".

Sin embargo, el Gobierno volverá a la carga contra las provincias de esos senadores y otros para forzar ausencias, también hará lo propio sobre bloques dialoguistas que anticiparon su rechazo, especialmente a Lijo, como varios radicales y legisladores de bloques provinciales.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Vaca Muerta: Primera prórroga de una concesión para PAE e YPF

Un DNU que no tenga 2/3 de rechazo: Táctica de Javier Milei para el acuerdo con el FMI

Edesur investigada por cortes masivos en el AMBA

Rodolfo D'Onofrio, Plan B (o no tan B) en un River Plate golpeado