Antes de Javier Milei en el Congreso "molinetazo" de protesta

Embed Momento mejor país del mundo durante el molinetazo.pic.twitter.com/8P4sjnBEhq — Ariel Mayo (@_arielmayo) March 1, 2024

Embed #MOLINETAZO en las estaciones de Once, Retiro y Constitución, contra el ajuste económico impulsado desde el Gobierno Nacional. pic.twitter.com/tMvP0qh14K — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) March 1, 2024

Embed LOS MANIFESTANTES LO LEVANTARON POR ENCIMA DEL MOLINETE



En el marco del "molinetazo", la protesta contra el aumento de los boletos de trenes, que instaba a saltar los molinetes sin pagar la nueva tarifa, se dio una situación que se viralizó en las redes.



Los… pic.twitter.com/4VqzdE7yIJ — Diario Crónica (@cronica) March 1, 2024

Embed Empezó el "Molinetazo" en Constitución



La medida de distintos movimientos sociales en contra del ajuste del gobierno de Milei y de la suba indiscriminada del boleto pic.twitter.com/vMNWMk0WHb — El Destape (@eldestapeweb) March 1, 2024

Justificación

"Estamos coordinando porque queremos darle Argumentos que justifican los reclamos un mensaje al presidente Javier Milei, y es que con este tarifazo, del 500%, no vamos a poder ni ir a estudiar ni ir a trabajar, porque el sueldo mínimo está en 180 mil pesos ahora en marzo, y 200 mil pesos recién en el mes de abril. No aguantan los bolsillos. Nosotros no somos la casta. La casta no viaja en tren ni en colectivo, tampoco en subte, lo hacemos los trabajadores y los estudiantes”, dijo, en diálogo al medio Tatiana Fernández Martí, la joven de 22 años consejera estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras y la organizadora del molinetazo.