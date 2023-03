Alerta de USA: Argentina "corrupta" y Justicia "politizada"

En “Human Rights Report 2022” , elaborado por el Departamento de Estado liderado por Antony Blinken, en que figura la situación particular de los derechos humanos de cada país, Argentina preocupa. Allí menciona que hasta septiembre de 2022 - mes en que concluyó el informe- había varias investigaciones en curso contra figuras políticas de alto rango, como la vicepresidenta Cristina Kirchner, y ex personalidades políticas. Por ello no llego a incluir la condena a la expresidenta. pero sintetizó la situación de ella: