Horas después, pactaron con Serrano las calles donde debían pegarse los carteles: Paseo Colón, Plaza de Mayo, Plaza Congreso, Plaza Vicente López, Avenida Libertador, Avenida Callao, Avenida Santa Fe, 9 de julio y Paseo del Bajo.

El trabajo se hizo en la madrugada del 28 de marzo. Christian fue acompañado de un amigo, Nicolás Galarza, otro de los imputados. A medida que pegaban los carteles, le mandaba fotos a su papá, que luego se las reenviaba por mail a Serrano.

Ese mismo día, Serrano pactó un encuentro en un bar de Las Cañitas para pagar el 50% del trabajo. “Le avisé por mensaje a Francisco que había llegado y apareció, me bajé del auto, nos saludamos, se metió por la parte trasera y me dio la plata, pero no me dio 45.000, me dio 35.000 porque habíamos hablado que un porcentaje se quedaba él”, contó Christian.

Una vez que la noticia comenzó a trascender en los medios, los Mendez se preocuparon. Darío se comunicó con Serrano. “Cualquier cosa decí que yo te mandé”, habría sido la respuesta, según la declaración del imputado.

En su declaración, Darío Mendez se encargó de aclarar sus dichos ante la Policía Bonaerense sobre el empresario José “Pepe Albistur”, a quien vinculó en ese momento con Serrano. “Quiero dejar aclarado que en rigor de verdad Francisco Serrano me comentó varias veces que trabaja para la empresa Wall Street S.A y que es conocido en el medio gráfico que sería propiedad de José Albistur pero en ningún momento Francisco Serrano me refirió concretamente que este trabajo en particular –afiches hostigantes contra la ex Presidenta- había sido encargado por Albistur o algún dependiente de Wall Street S.A, que seguramente se mal interpretó mi comentario en la dependencia policial bonaerense. También deseo dejar aclarado que Francisco Serrano, incluso, como dije, también trabajo para otras empresas como por ejemplo para LATCOM que, según los comentarios del medio donde me muevo es propietario Valentín Bueno, pero deseo dejar aclarado que Francisco Serrano ante consultas que le realicé siempre trató la cuestión con evasivas cuando le pregunté quién encargó el trabajo de pegatina de carteles”.

Efectivamente, como ya había trascendido, Serrano fue empleado de Latin American Communication SA (LATCOM), bajo las órdenes de Valentín Bueno, un publicista cercano a Juntos por el Cambio que ya se presentó en la Justicia.

Por su parte, Albistur hizo la denuncia apenas se realizó la pegatina argumentando que había sido perjudicado porque tiene el 33% de los “chupetes” de la Ciudad. Ese expediente está a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella y del juez Manuel De Campos, que esta mañana ordenó realizar un allanamiento en el departamento de una jubilada, Nilda Lilian Melhem, acusada de haber financiado los carteles.

Allanamiento a jubilada en Recoleta

El juez De Campos ordenó esta mañana allanar la casa de Nilda Lilian Melhem, la mujer de 61 años acusada de haber pagado los carteles contra Cristina Kirchner. Ayer el juez ordenó su detención luego de que un chofer de Uber, Emanuel Montiel, la identificó como la persona que mandó el dinero a la imprenta.

allanamiento-jubilada-afiches.jpg Efectivos policiales en el allanamiento al departamento de la jubilada (Foto NA).

La mujer nunca regresó a su domicilio, por eso el magistrado ordenó hoy el allanamiento. La orden dice que “deberá procederse al secuestro de: computadoras, teléfonos, dispositivos de almacenamiento y/o aparatos electrónicos con la mencionada capacidad, como así también cualquier otro objeto de interés para la investigación”.

En principio, está acusada del delito de defraudación por el perjuicio que habría generado la pegatina sobre las empresas que tienen la concesión de los “chupetes” en la vía pública.

La mujer se puso anoche a disposición de la Justicia a través de un escrito. “No tengo antecedentes computables penalmente; jamás tuve denuncias en mi contra; vivo desde hace mucho tiempo (exactamente desde 2009) en un inmueble de mi propiedad, sito en la calle Billinghurst [la dirección se excluye], CABA, junto a mi hija Agustina, de 22 años de edad”, dice el escrito firmado por el abogado Matías Cuneo Libarona.

Los investigadores revisaron las redes sociales de la mujer y no encontraron ninguna vinculación política. El único dato llamativo, teniendo en cuenta el contenidos de los carteles, fue que había posteado la muerte de su padre por Covid-19.

“Es poco probable que esta mujer sea la autora ideológica pero el chofer la identificó y dio pruebas”, dijo una fuente judicial al portal Infobae.

El remisero fue identificado a partir de un Fiat Palio blanco, patente AB927RJ, que trasladó el dinero hasta la imprenta “Vía Graphic” el 26 de marzo, dos días antes de la pegatina. Ahora los investigadores intentan determinar si es el mismo hombre que aparece en las imágenes de las cámaras de seguridad de la imprenta.

“Se han verificado también las imágenes obtenidas por las cámaras ubicadas en el local correspondientes al día en que se pago la impresión, concretamente aquellas que incluyen el lapso en que se concretó dicho pago, y puede observarse a un sujeto de características similares a Montiel”, dice el expediente.

Ese hombre llevó un sobre con dinero y un pen drive.

Con los datos del auto, fueron a buscar al remisero. Cuando lo allanaron, Montiel identificó a la mujer y hasta dio su número de teléfono. ”El día 30 de marzo pasado mediante un grupo de Whatsapp de choferes, le pasaron el contacto de una persona que necesitaba realizar un viaje hasta Gerli. En razón de ello se contactó con ésta y se acercó hasta la avenida Alvear...donde retiró un paquete que llevó hasta la localidad de Gerli...lugar donde funciona una imprenta”, declaró.

Los investigadores esperan ahora la declaración de Serrano para empezar a desandar el camino hasta llegar al autor ideológico del escrache contra Cristina Kirchner. Hasta ahora no lo detuvieron. El fiscal Leonel Gómez Barbella pidió dos veces el arresto, pero la medida fue rechazada por el juez. Sin embargo, De Campos ordenó investigar las llamadas entrantes y salientes de su celular.

