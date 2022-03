Clarín presiona, "Cristina asesina" y millones en planes sociales por día

Live Blog Post

8:00 - El Grupo Clarín juega fuerte

El grupo de medios más enfrentado al kirchnerismo -no así al presidente Alberto Fernández- jugó fuerte este fin de semana tanto desde el diario Clarín como desde TN.

1. El jefe de redacción, Ricardo Kirschbaum, pidió a la oposición que defina de manera urgente sus diferencias internas y presente a la sociedad un líder: El oficialismo ya está roto y la oposición no define su liderazgo.

Y advirtió: El Presidente ya avisó. No sacudirá la zaranda para sacarse de encima a los quintacolumnistas que tiene en su Gobierno, aun cuando éstos le coman tallarines en su cabeza. No precipitará la crisis, ha dejado trascender, mientras pide un "aplauso para Cristina" en cada acto público. No se sabe si es una lisonja o una ironía, pero claramente la frase no transmite prudencia sino impotencia. Su círculo áulico desespera (...).

(...) En este marco de extrema debilidad oficialista, la reaparición de Macri en la primera línea ha hecho reverdecer la idea de que el ex presidente se apresta a intentar volver a la Casa Rosada. Como Cristina, tiene en las encuestas una altísima imagen negativa y la sola insinuación del retorno provoca en sus enemigos un reflejo centrípeto.

En los reportajes, antes de partir a participar en un Mundial de Bridge, Macri apareció más articulado que antes y, como siempre, muy poco autocrítico de su gestión política. También parece haber crecido en su entorno la influencia de las ideas de Miguel Pichetto.

El ex presidente no ha desmentido su intención de postularse pero tiene sus dudas. Acaba de entrevistarse con Sebastián Piñera, ex presidente de Chile, y dicen que lo impresionó el impacto personal y físico que ha tenido el traumático tiempo final de su amigo trasandino.

Patricia Bullrich está convencida, a pesar de los gestos de Macri, de que será ella la que llevará el estandarte de la fracción más dura del PRO a las primarias. Es la única, piensa, que puede acotar el crecimiento por derecha de Javier Milei, caudal que en definitiva irá a la oposición en la segunda vuelta electoral, si es necesaria.

El liderazgo en la oposición no está definido y es un tema que comienza a tomar volumen en una situación política muy delicada.

Macri ocupa un lugar privilegiado en el casting, pero no ejerce ese papel. Más aún: su estrategia de forzar la abstención o el voto en contra en el Congreso del acuerdo con el FMI fracasó. Es decir que no pudo imponerla.

Rodríguez Larreta tiene una estrategia: el liderazgo debe surgir de las elecciones primarias de agosto del año próximo. Piensa que forzar ahora el debate es inconveniente para la unidad opositora. Debe ocuparse también de María Eugenia Vidal, quien no encuentra su lugar después del pase a la Ciudad.

Esta “vacancia” en el liderazgo opositor ¿puede esperar hasta el año próximo para ser ocupada? Pichetto está convencido de la urgencia. Piensa que es demasiado tiempo y que esa espera puede dañar a Juntos por el Cambio. No es el único que tiene esa idea.

2. En TN, la producción de Solo una vuelta más cruzó a Javier Milei con Patricia Bullrich, quienes se tiraron flores y la presidenta del PRO pidió a Larreta, los radicales y Elisa Carrió no cerrar ninguna puerta. También cargó fuerte contra la teoría del jefe de Gobierno porteño de "lograr un acuerdo con el 70% de la dirigencia para poder hacer reformas": "Yo creo que es al revés. Cuando vos lográs un apoyo social importante sobre el rumbo que querés seguir, la dirigencia luego se te acerca".