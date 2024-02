Aeronáuticos afectan cientos de vuelos y docentes convocarían a un paro

La medida de fuerza la realizan la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Unión de Personal Jerárquico (UPSA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que actúan con mayor injerencia en Aerolíneas Argentinas.

image.png Los gremios aeronáuticos paralizan especialmente los vuelos de Aerolíneas Argentinas este miércoles (28/2)

Solo el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tendrá algo de actividad ya que American Airlines y FlyBondi tienen personal en la rampa 6 del aeropuerto, lo que les permitirá operar sus vuelos a pesar de la medida de fuerza.

Otras aerolíneas y razones salariales

JetSmart comunicó oficialmente que tuvo que cancelar el total de sus operaciones y la medida afecta a un total de 8.300 pasajeros.

LATAM suspendió todos sus servicios y explicaron que se debía a que “Intercargo es una empresa estatal que brinda servicios de rampa en Argentina, responsable de trasladar a los pasajeros y sus equipajes de las estaciones aeronáuticas a los aviones y viceversa, entre otras tareas”.

Sobre las razones de la medida de fuerza, Juan Pablo Mazzieri, secretario de prensa de APLA, explicó esta mañana en declaraciones a la radio Urbana Play que el paro se debe a una cuestión “netamente salarial”.

“La última recomposición que tuvimos fue en octubre de 2023, y luego vinieron meses con altísimos niveles de inflación. Y recién tuvimos una recuperación con un 16% que este Gobierno nos dio para febrero, con lo cual quedamos muchísimos puntos abajo, casi 60, y en una nueva negociación propusieron un 12% para marzo, que se pagaría en abril. Para nosotros fue inaceptable. Al inicio de la negociación también plantearon la reducción de un 30% de la plantilla, lo cual también obviamente rechazamos”, explicó.

Y sobre las negociaciones, contó: “Ayer fuimos convocados de urgencia a la Secretaría de Trabajo, donde con funcionarios de la jefatura de gabinete elaboramos negociaciones para poder destrabar este conflicto. Fueron cuatro horas intensas de trabajo en las cuales llegamos a firmar actas que permitían seguir con negociaciones para que se destrabara el conflicto. Pero cuando el funcionario tuvo que poner la rúbrica final volvió diciendo que Economía no se lo autorizaba y se retrotraía todo para atrás. Por eso tuvimos que ratificar el paro”.

El turno de los docentes

En medio del paro aeronáutico, los docentes amenazaron con un paro nacional.

Tras la reunión de los dirigentes de los cinco sindicatos docentes nacionales con autoridades del Gobierno para discutir el ingreso mínimo del sector, no hubo acuerdo y se espera la convocatoria a una huelga nacional.

“No ofrecieron nada. Fue un diálogo de sordos. Hasta en un momento determinado quisieron negar el ámbito paritario. Nos vamos muy tristes, porque tenemos docentes con el salario mínimo en Argentina en 250 mil pesos. Muchos de ellos son jefes de familia”, dijo el secretario general nacional de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, tras el encuentro con funcionarios nacionales.

image.png Los docentes convocarían a un paro nacional este miércoles (28/2).

"Al no pagar el incentivo, ya no son más 250 mil, sino que le están restando al salario inicial. Todas malas noticias, no se habló de inversión. Que es una responsabilidad del Estado nacional garantizar el financiamiento educativo" , agregó.

A raíz del fracaso de las negociaciones, se anunció una convocatoria para este miércoles a las 17, en el salón Saúl Ubaldini de la Confederación General del Trabajo (CGT), donde los gremios llamarían a un paro general docente de quienes están agrupados a esa central obrera.

Desde Ctera, Sonia Alesso apuntó: “Nosotros tenemos votadas las medidas de acción en el Congreso de ctera. No tenemos mucho que dudar en este sentido. Sí una cuestión de temporalidad porque nosotros estamos convencidos de que nos asiste la razón, en el sentido de que esto debe ser cumplido y que ya están perjudicándonos a los docentes”.

En tanto, desde el Gobierno confirmaron “la continuidad del Fondo Compensador y el fin del Fondo Nacional de Incentivo Docente, donde se buscará reorientar los fondos a políticas vinculadas con aprendizajes efectivos (como el Plan Nacional de Alfabetización) y al sistema de información escolar” y en cuanto a los salarios, aseguraron que para “establecer el piso salarial, se pidió que las provincias hagan llegar su oferta para discutirla en la mesa”.

La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el martes próximo.

