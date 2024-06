A Rosario aún no le llegó la distribución de alimentos: ¿Qué pasa con la leche en polvo?

Asimismo, remarcó que el presupuesto destinado a alimentos no se utilizó de manera correcta. "Hay un presupuesto para alimentos que no se tocó. La comida de los galpones es del año pasado y eso es algo que está previsto en el presupuesto. Ahora nos mandan esto para conformarnos con algo, pero todavía no usaron el previsto para comedores y merenderos", manifestó.

Por último, expresó su preocupación sobre la equitativa distribución de leche en polvo. "Ya presentamos todos los papeles que nos pidieron, pero no sabemos si parte de la leche en polvo que llega nos la van a entregar. Esperemos que la repartición sea para quienes venimos trabajando", cerró.

Distribución de la leche en polvo

La ciudad recibirá 8.000 de los 465.000 kilos de leche en polvo que estaban almacenados sin distribuir en un depósito en Villa Martelli (Buenos Aires). Según la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la entrega logística será realizada por personal del Ejército.

image.png Rosario espera la entrega de leche en polvo.

En ese sentido, en Rosario, la Fundación Camino, representante local de Conin, se encargará de recibir la leche. Dicha fundación cuenta con tres centros: en Polledo 2815, barrio Nuevo Alberdi (zona norte), en la Capilla San Juan María Vianney de barrio Cabín 9 (zona noroeste, cerca de Pérez), y en el comedor de la Capilla Dios Padre, en Acevedo y José Ingenieros (barrio Stella Maris, zona oeste). A partir de la información que maneja la página web, atienden a unos 180 niños, 16 madres embarazadas y 45 familias, funcionando entre dos y cuatro días a la semana.

A raíz de ello, María Eugenia Correa Uriburu, directora ejecutiva de la Fundación Camino, confirmó la cantidad de leche que recibirán y aseguró que ya tienen la logística preparada. "Nos preguntaron cuántos kilos podíamos distribuir y aceptamos la cantidad asignada", sumó.

Uriburu mencionó que esta partida beneficiará a más de 21.000 personas y destacó: "Para nosotros, la leche es esencial, no solo como bebida, sino también para enriquecer las preparaciones alimenticias para los niños". Describió la situación en Rosario como grave, indicando que han detectado casos de desnutrición crónica. Para finalizar, celebró el acuerdo entre Conin y Capital Humano: "Es una labor que las ONG solas no pueden realizar y el Estado tampoco".

Qué dijo Pablo Javkin

El intendente rosarino fue consultado por el medio local, Radio2, sobre la asistencia alimentaria e indicó que "Argentina debería ir a un sistema de subsidio de la demanda. En materia alimentaria hay una buena experiencia, que la está continuando el gobierno, que la inició el ex ministro Daniel Arroyo de llevarle directamente a las familias a través de una tarjeta".

Posteriormente, subrayó que "Todo lo que es intermediación, tampoco existe en el interior, porque todos esos galpones están en el Gran Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires". Además, comparó: "Una cosa es la compra cuando hay catástrofe, otra es la cotidianidad. En la cotidianidad deberíamos ir a un sistema directo a través de una tarjeta y, si hubiera compras, nuestro sistema es, precisamente, que la mercadería la tenga el proveedor, no tener galpones porque siempre terminan mal, genera un riesgo grande".

