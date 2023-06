2do. paseo en 1 semana de Jorge Macri y Patricia Bullrich

"(...) Esta ciudad tiene mucho tráfico, entonces hacer patrullaje en auto es poco útil. Y el delito se mueve mucho en moto, o se va corriendo, o se bajan de un tren, arrebatan, salen corriendo y son como ardillas, corren rapidísimo, se meten en cualquier lado. Entonces, las ciudades con tanto tráfico como la Ciudad de Buenos Aires han perfeccionado su seguridad con patrullaje durante el día en moto. Me parece que nosotros tenemos que avanzar, ya estamos trabajando con Eugenio Burzaco en eso, en incorporar más patrullaje de día, sobre todo en moto. ¿Por qué digo de día? Porque de noche no hay tanto tráfico y el auto es un blindaje también para el personal, Pero de día deberíamos tener alrededor de mil y pico de policías patrullando en moto. Eso en Vicente López nos ha funcionado muy bien, creo que sirve."

"Y me gustaría traer de Vicente López, como otra experiencia que usé en el pasado, los puntos seguros. Es un botón de alerta en la calle, es una columna, donde si vos tocas el botón te enfoca la cámara, en realidad la cámara que ya está en la calle automáticamente por un soft, te enfoca, y empezás a hablar directamente con el centro de monitoreo. Como un 911 automático inmediato. (...)".

"Para mí, todos los policías deberían tener Taser. Las experiencias internacionales muestran que la Taser es una herramienta, es un arma no letal que sirve para todas las situaciones, sobre todo cuando hay una situación de agresión. Entonces, cuando eso se ve en la calle, no siempre tenés tiempo de llamar al móvil que tiene la Taser. Está bien haber empezado con 60 porque piensen que nosotros pensamos en esa tecnología hace 10 años. Entonces es un camino de crecimiento, incorporación de tecnología. Ahora, las fuerzas que trabajan en prevención, que es lo que es la fuerza de policía en calle, usa esa herramienta, esa o también puede ser un arma que dispara balines, con gas pimienta, hay varias formas de armas no letales, pero yo creo que es una herramienta de seguridad que se puede generalizar."

"(...) Cuando algo no alcanza, mi responsabilidad es tratar de buscar en otras partes del mundo qué cosas están haciendo, que sirven. Y hay países, México, Colombia, Estados Unidos, que están explorando la posibilidad de que si la mujer quiere, que ya está en una situación judicializada y se siente amenazada, y quiere utilizar una Taser, se la capacite para tenerla como una herramienta de defensa de último uso. Pero con la intervención de la justicia. Obviamente."

Macri 3 foto.jpeg Jorge Macri en Radio Con Vos.

"La Ciudad tiene una herramienta que es muy útil, pero que no todos los jueces quieren utilizar, que es una pulsera electrónica para la víctima y una tobillera electrónica para el victimario. ¿Qué es lo bueno de eso? Que mide la distancia, o sea, la restricción de cercanía en toda la ciudad, en todo momento. Entonces la víctima se puede mover. Porque el drama que tenés hoy es que te ponen un policía en la puerta, pero cuando la mujer sale queda expuesta. O queda casi presa en su casa. Entonces terminamos victimizando a quien no tenemos que victimizar, a quien tenemos que proteger. O re victimizando a esa víctima. Esa herramienta ha servido porque, fíjate, no ha habido ningún femicidio en el caso de mujeres que usan ese dispositivo. Eso es así, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos alrededor de 300, se utilizan, funcionan bien. Tienen un solo problema, que es cuando empieza a bajar la batería, el imputado, el agresor, tiene que volver a cargarlo. Pero en esa ventana de tiempo, la policía se acerca a donde está y si deja que se descargue del todo, es un agravante que el juez puede considerar que entonces requiere llevarlo detenido."

"(...) A Fernán (Quirós) lo conozco hace mucho. Ninguno de los dos hacíamos política, yo tenía 30 años y él 32 y éramos miembros del consejo honorario del Hospital Italiano. Mi viejo era presidente del Italiano, dedicaba su pasión tana a eso, así que lo conozco bien. La verdad que le tengo mucho aprecio y respeto profesional. Si él tuviera ganas de ser ministro de la Ciudad sería un lujo, pero me parece que Horacio lo debe tener en cuenta para un proyecto más nacional. Bueno, puede ser que no lo haya hablado, porque Fernán no es un político tradicional que está pensando siempre en su próxima movida, qué va a hacer en su carrera. (...)".

"(...) (Mauricio Macri) Me tiene mucha confianza. Yo voy a hablar con él, voy a hablar con María Eugenia, voy a hablar con Horacio. Los que han pasado por roles de gestión seguro tienen ideas para darme, pero no en un concepto de lo que me pide alguien. Mi compromiso es con el porteño, mi compromiso es con la gente que trabaja, vive acá. Una cosa es pedir una opinión y otra cosa es que alguien te imponga. Yo voy a preguntarle a Mauricio qué piensa, voy a preguntarle a María Eugenia qué piensa, Patricia, Horacio, todos. Le voy a preguntar a Lilita qué piensa, ya que somos parte inclusive en esta elección en Ciudad, estamos juntos, pero después el que gobierna tiene la responsabilidad de armar el mejor equipo, y no es un tema de loteos, es un tema de encontrar la mejor gente, que tampoco es tan fácil porque lo público requiere cualidades particulares. Hay mucha gente en el equipo de la ciudad actual que es valiosa."

"(...) Yo he logrado ser un candidato de unidad entonces tengo que mantener una equidistancia de los 2 candidatos a Presidente del PRO que tenemos, de Patricia y Horacio. Y después voy a trabajar con el que gane las PASO. Estoy convencido de que voy a ganar las PASO de la Ciudad y voy a trabajar con ellos. (...) creo que hay un trabajo de unidad posterior al que yo voy a ayudar, que es tratar de que terminada las PASO, terminadas las elecciones generales, armemos un equipo que dé soluciones a la gente, que no queden heridos, enojados. Creo que tenemos que desenojarnos nosotros, porque los únicos que tienen derecho a estar enojados y mucho son los ciudadanos que están pasando muy mal."

"(...) Acá tiene que venir una 3ra. etapa de mejoras, que tiene que respetar mucho los logros de Mauricio, de Horacio, pero tiene que ser mejor. En este rol no vivís de los éxitos del pasado, no importa lo que hicimos antes. (...). Mi desafío es que la Ciudad sea mucho mejor y estoy convencido que puede ser mucho mejor conmigo porque tengo experiencias, porque sé gestionar integralmente salud, seguridad, educación, como te decía antes, espacio público, ambiente, desarrollo. (...) Mauricio lo dijo una vez: ‘Ojalá yo hubiera tenido cuando llegué a la ciudad la experiencia que hoy tiene Jorge después de 10 años de gestión en una ciudad’. (Lousteau) no la tiene, claramente no tiene esa experiencia. Tendrá otras, pero no esa. (...)".

(Belén, su mujer) tiene un profundo compromiso con las mujeres emprendedoras, ella es emprendedora… (...) Pero ella no va a tener un rol político, ministra o algo así. No ha sido mi caso, no he tenido familiares trabajando conmigo. Algunos hacen un reduccionismo, que si yo soy el primo o no primo, y la verdad que me parece un reduccionismo injusto porque yo creo que construí mi camino por otro lado y estoy muy orgulloso de ese aprendizaje que hice en todos estos años. Me la imagino a Belén ayudándome a entender qué está pasando con nuestra gestión. Ella tiene mucha percepción de lo que le pasa a la gente. Como buena periodista, a vos te pasa lo mismo, están muy atentos al pulso, a la sensación, y ella me da mucha opinión. (...)".

------------------------

Más contenido en Urgente24:

Imputan a Gonzalo Montiel en denuncia por violación

El avión de Alberto ya entró a boxes y le 'pegan'

Picante: Malena Galmarini redobló la apuesta contra Viviana Canosa

Desaparecerán las tarjetas de crédito y débito: Así serán reemplazadas por los bancos

La miniserie de Netflix que lo tiene todo