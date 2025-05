Visita de Robert F. Kennedy Jr., en guerra con la industria alimentaria por la dieta saludable

"Cuando el Senado de Estados Unidos aprobó a Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud, muchos expertos en salud pública quedaron horrorizados.

Exabogado ambiental con un historial de cuestionamiento desde los intereses corporativos, Kennedy mantiene opiniones diversas que van desde el escepticismo sobre las vacunas y la desconfianza hacia el flúor en el agua potable hasta una ferviente defensa del consumo de leche cruda. Cree que es más saludable cocinar con sebo de res, o grasa derretida, que con aceite vegetal.

Sin embargo, a pesar de sus estridentes críticas a la medicina convencional y su desconfianza manifiesta hacia el sistema de salud pública desde que asumió el cargo, un sector del sector ha acogido con satisfacción sus esfuerzos.

Algunos expertos en alimentación tienen la esperanza de que el enfoque de Kennedy sobre los vínculos entre la dieta estadounidense y enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes coloque un área política largamente descuidada al tope de la agenda política.

Kennedy ha proclamado que “el azúcar es veneno”, que los alimentos ultraprocesados están impulsando la “epidemia de obesidad” y está intentando limitar el uso de colorantes alimentarios supuestamente dañinos.

El secretario de Salud ha dejado pocas dudas sobre dónde cree que está la culpa: la poderosa industria alimentaria estadounidense, valorada en US$ 2,4 billones. «El problema es que la industria se lucra manteniéndonos enfermos», declaró en abril.

Exdemócrata, heredero de la familia Kennedy, apoyó a Donald Trump para la Presidencia el año pasado tras el fracaso de su propia campaña. Empezó a hacerse eco de la retórica de MAGA, haciendo un llamado a "recuperar la salud de Estados Unidos".

El lema se mantuvo vigente y el 22 de mayo la Comisión Make America Healthy Again (MAHA), presidida por Kennedy, publicó su primer informe sobre una “crisis” de enfermedades infantiles crónicas como la obesidad y la diabetes tipo 2, vinculando la mala salud con la dieta estadounidense.

Junto con la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, Kennedy está trabajando para actualizar las directrices dietéticas nacionales de Estados Unidos a principios de otoño, que servirán como base para la política alimentaria nacional, los programas de nutrición y las comidas escolares.

Si implementa los cambios deseados, las pautas desaconsejarán todo azúcar agregado, lo que supone un cambio respecto de la recomendación actual de menos del 10% de la ingesta calórica diaria. (...)".

Una clave

¿Qué descubrió Donald Trump con Kennedy Jr.? Que así la Casa Blanca se apropiaba de parte de la agenda demócrata de izquierda, siempre anti Trump pero que ahora cae en la cuenta que, quizás, con la agenda del Presidente consigue cumplir sus reivindicaciones.

Kennedy Jr. va por más, y ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que considere la posibilidad de eliminar una disposición que permite a las empresas alimentarias decidir por sí mismas si un nuevo ingrediente se reconoce como 'confiable'.

“En algunos temas, está completamente desorientado”, según la especialista Marion Nestlé. “Pero en cuanto a las enfermedades crónicas… la obesidad infantil, es fantástico. Nunca había oído a nadie en este nivel de gobierno hablar de estos temas de esta manera. Es apasionante”.

Las banderas de Kennedy Jr. son populares frente a una industria alimentaria que, protegiendo sus dividendos, no defiende la salud de la población. Al menos esa es la percepción dominante.

Un ejemplo: la Administración Joe Biden no ignoró las preocupaciones sobre los colorantes. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) prohibió el colorante sintético Rojo 3 en alimentos y bebidas cuando estudios lo relacionaron con el cáncer.

Pero Kennedy ha emprendido un ataque más amplio contra lo que los aliados del movimiento Make America Healthy Again (MAHA) llaman “colorantes alimentarios a base de petróleo”.

En marzo, dijo a los líderes de las empresas de alimentos que una de sus primeras prioridades sería eliminar por completo los colorantes artificiales de los alimentos y bebidas de USA y, en términos más generales, esperaba un cambio "real y transformador" al "eliminar los peores ingredientes" de los alimentos, según un memorando preparado después de la reunión por el director de la Asociación de Marcas de Consumo. Valiente. Fascinante.

Adam Burkhammer, uno de los principales patrocinadores republicanos de la legislación, dice que comenzó a tomar en serio las advertencias sobre los colorantes cuando vio los efectos de eliminarlos de la dieta de uno de sus hijos adoptivos.

Los niveles de hiperactividad del niño disminuyeron, dice, y su capacidad de atención aumentó. Logró tener la paciencia para sentarse a cenar. Su comportamiento mejoró en pocos meses.

“Lo que le digo a la gente es que la Teoría de la Conspiración se convirtió en realidad para mí cuando vi los efectos que tenía en el comportamiento de mis hijos”, dice Burkhammer, quien representa a un distrito rural en uno de los estados más pobres del país.

Algunos ya están respondiendo a las exigencias de Kennedy. Ramón Laguarta, director ejecutivo de PepsiCo, declaró durante una reciente actualización comercial que las papas fritas Lay's y los totopos Tostitos "dejarían de contener colorantes artificiales para finales de este año".

Pero algunos se equivocan muchísimo. Durante una reunión de los comités de salud y servicios humanos de la Cámara de Representantes y el Senado de Arizona, los cabilderos dijeron que no existe “ninguna correlación ni causalidad entre los refrescos y la obesidad”. Esto enojó al republicano Biasiucci (Arizona): “La industria de los refrescos está literalmente sentada testificando ante la legislatura que los refrescos no son malos. Es una locura que esto siga sucediendo. Me gusta la libertad. Pero realmente estamos viendo que estas cosas tienen efectos a largo plazo en la salud de nuestros hijos."

Respaldos para Kennedy Jr.

Sigue Financial Times:

"(...) Trasrespaldar la campaña de Trump, Kennedy participó en una mesa redonda titulada "Salud y nutrición en Estados Unidos: Una segunda opinión". El encuentro marcó un momento decisivo en la campaña de Kennedy para convertirse en secretario de Salud y un hito en el auge de los influencers en línea para moldear su agenda.

Desde Jordan Peterson, el psicólogo y comentarista de derechas, y su hija, defensora de la dieta cruda, hasta la entrenadora física Jillian Michaels y la "científica ciudadana" de 18 años Grace Price, los asistentes pronunciaron discursos apasionados sobre la dieta estadounidense que envenena a los niños del país. Despotricaron contra las grandes empresas alimentarias y su poderosa influencia. Condenaron el azúcar, los alimentos ultraprocesados, los aditivos y los fertilizantes.

Algunos de los que asistieron a la reunión ahora asesoran informalmente al secretario de Salud, incluida la activista alimentaria Vani Hari, también conocida como 'Food Babe'.

Hari afirma que se resistía a unirse al movimiento MAHA porque había jurado no volver a la política tras ser defraudada por sucesivos gobiernos. La autora e influencer proviene de un contexto demócrata y anteriormente había hecho campaña por Barack Obama y John Kerry.

“Fui delegada de Obama durante 2 mandatos”, dice. “Tenía una política alimentaria muy importante para etiquetar los ingredientes transgénicos, pero en sus primeros 4 años ni siquiera la mencionó”. (Obama finalmente la promulgó en 2016).

Escuchar las duras críticas de Kennedy a la industria alimentaria y sus promesas de endurecer la política de la FDA, que según ella ha estado “dormida al volante”, le devolvió la esperanza.

“Estos eran temas típicos de la izquierda demócrata para los ambientalistas hippies; ahora tenemos a toda una población involucrada”, dice. “No se trata de quitarle la comida a la gente, se trata de no permitir que el dinero del gobierno pague por estas toxinas”.

Los investigadores que abogan por enfoques preventivos para combatir enfermedades crónicas como la obesidad aplauden la agenda de Kennedy en la medida en que se alinea con la suya.

Pero muchos en el movimiento MAHA abogan por ir más allá, impulsados por preocupaciones respaldadas por poca evidencia científica: eliminar el flúor del agua potable, por ejemplo, o restringir el uso de aceites de semillas.

Estas preocupaciones están cobrando cada vez más fuerza en los círculos republicanos. Burkhammer afirma que sus inquietudes se extienden al suministro de agua potable y a los medicamentos, incluidas las vacunas.

"Me gusta la libertad. Me gusta la posibilidad de elegir. Me gusta que la gente tenga eso", afirma. "Pero estamos viendo que estas cosas tienen efectos adversos en el comportamiento y efectos a largo plazo en la salud de nuestros hijos".

Si bien la atención de Kennedy a la alimentación y la salud es bienvenida, dice Nestlé, el experto en política alimentaria, su aparente disposición a "creer en la evidencia anecdótica" sobre la salud debería ser un motivo de preocupación.

El secretario de salud lleva mucho tiempo considerando la teoría, ampliamente desacreditada, de que la vacuna triple vírica causa autismo. El descenso de las tasas de vacunación se ha relacionado con nuevos brotes de sarampión en Estados Unidos este año. "Se ha excedido en los temas de salud», añade Nestlé. "El sarampión es un ejemplo perfecto de [las consecuencias] de ello".

Sin embargo, el jefe de Kennedy parece satisfecho con su progreso hasta la fecha. En su intervención durante la publicación del informe de la comisión MAHA la semana pasada, Trump elogió a su secretario de Salud como "el hombre que luchó con más ahínco que nadie que conozco para llevar estos temas al centro de la política estadounidense" y elogió su "imparable coalición. Esto”, añadió el Presidente, “es sólo el comienzo”.

